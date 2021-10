No se si lo he comentado aquí alguna vez, pero La Palma es uno de los lugares del mundo donde me gustaría echar el ancla para siempre. En esa isla he encontrado siempre lo que más me gusta: alegría de vivir, amistad, cultura a flor de piel, sentido de la historia y del progreso, naturaleza viva, mar, montaña, aromas y sabores sin fronteras. Cada vez que caigo por allí acaricio la idea de quedarme, como se quedó en El Paso mi amigo Nacho Fresno unas semanas antes de que esa naturaleza viva se mostrara más viva de la cuenta. A veces sueño con llegar a viejo fumándome un cigarro cada tarde con Anelio Rodríguez Concepción y Pepe Jaubert en un banco cercano al Circo de Marte, en Santa Cruz, o en el kiosco de los Llanos de Aridane.

Mi afecto por esta gente se ha multiplicado en este mes interminable, al ver cómo está afrontando una situación insoportable. Los palmeros están demostrando, al filo de lo imposible, lo fuertes que podemos ser cuando unimos fuerzas, lo inteligentes que somos cuando sumamos inteligencias, la eficacia que alcanzamos cuando actuamos como colectivo y no en modo sálvese quien pueda.

La Protección Civil, que en La Palma está funcionando como un reloj, es una disciplina compleja y transversal que implica a todos los ciudadanos y todos los poderes públicos y que en España ha sido noticia más de una vez por sus deficiencias. Pocas veces habíamos visto responder con tanta precisión, entereza y coordinación a una agresión natural de este calibre. Cualquier país, por muy desarrollado que esté, puede quedar desbordado por una catástrofe, pero los palmeros están dando lo mejor de nosotros mismos, como individuos y como sociedad. Contra un volcán activo podemos hacer muy poco, pero estamos haciendo mucho. Es la única buena noticia de este terrible suceso y está fechada en La Palma, esa isla en la que sueño echar el ancla.