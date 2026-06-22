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Vine por el gimnasio, me quedé por el cerebro: el suplemento de moda tiene beneficios inesperados

Creatina en polvo
Creatina en polvoAlex Saks | Unsplash
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Eduardo ÁlvarezCarlos Sánchez

El suplemento que no pasa de moda sigue sorprendiendo

Si preguntas a cualquiera en el gimnasio te dirá que toma Creatina. Durante décadas, este compuesto natural ha sido el rey indiscutible de la suplementación deportiva por méritos propios. 

Sin embargo, al ciencia médica ha comenzado a quitarse la venda de los ojos para ver una realidad mucho más fascinante. El verdadero superpoder de la creatina ocurre en tu cerebro. Los distintos estudios siguen demostrando que es uno de los nootrópicos naturales más potentes del planeta. 

CREATINA EN POLVO

El combustible de emergencia para tus neuronas

El cerebro humano es un órgano metabólicamente voraz, devora de forma constante el 20% de la energía que consumimos. En una jornada intensiva de estudio o reuniones interminables, tus neuronas consumen a velocidad de vértigo tus reservas de adenosín trifosfato, un componente fundamental para la obtención de energía celular. 

Cuando este combustible se agota aparece la "niebla mental", lo que convierte a la creatina en una herramienta fundamental de rendimiento intelectual. Investigaciones de la Universidad de Sídney han confirmado que la suplementación regular eleva de forma significativa la memoria de trabajo y agudeza mental. 

Hombre corriendo en prueba de resistencia
Si te duelen las rodillas, la evidencia lo recomienda: este suplemento genera alivio

Rendimiento blindado hasta los días de sueño

La falta de descanso es una pelea constante en el día a día. Dormir mal no solo destruye la recuperación física, sino que reduce de forma drástica nuestra capacidad de atención y dispara los niveles de irritabilidad al día siguiente.

Sin embargo, se ha descubierto que la creatina ejerce un efecto protector asombroso ante la privación del sueño. Aquellos sujetos de estudio que mantenían sus depósitos de creatina saturados mostraron una conservación impecable de sus funciones ejecutivas y de su bienestar mental frente a los que no la tomaban. 

Imagen del crossfit.
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¿Cuánto hace falta para que sea efectiva? La creatina funciona por acumulación celular, dicho lo cual, tomarla de forma esporádica un día que estés cansado no te servirá de mucho. Tienes que comprender que la creatina no es una bebida energética de efecto inmediato, no te da un subidón nada más tomarla. 

Exige una constancia diaria durante al menos un par de semanas para que notes sus verdaderos efectos a nivel cerebral. Sé constante y tu cerebro te lo agradecerá cuando todo el mundo a tu alrededor esté agotado a mitad de la tarde

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