Este suplemento es perfecto si haces crossfit o hyrox: la evidencia científica lo respalda

Los locales de Crossfit y de Hyrox cada vez están más repletos, en una sociedad donde entrenar está de moda y desafiar los límites de uno mismo parece estar a la orden del día. Este tipo de actividades donde se combina ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, la halterofilia, y movimientos funcionales ejecutados a una intensidad muy alta, te obligan a dar el máximo en cada entrenamiento.

Originalmente eran entrenamientos basados en los ejercicios de cuerpos militares, policiales y de bomberos, pero como todo, se ha logrado extrapolar para generar un vínculo de comunidad en los distintos centros de esta práctica deportiva.

Buscar dar el 110% de nuestras capacidades provoca que entren en juego elementos como la Beta Alanina, un aminoácido que nuestro cuerpo produce en cantidades limitadas. Este suplemento nos ayuda a que cuando realizamos un esfuerzo físico intenso o un estrés metabólico prolongado, las células sigan funcionando a máxima intensidad durante más tiempo antes de que se produzca el agotamiento o fallo muscular.

El producto cuenta con 500g lo que permite la toma de hasta 125 dosis. Considerado un gran aliado para el pre-entrenamiento, ya que genera un impulso extra de aminoácidos. Se recomienda un cazo al día, 4g por cada toma, pudiendo mezclarlo con 200ml de agua o incluso con tu batido favorito.

Cómo funciona

Cuando realizas un esfuerzo físico intenso o te enfrentas a un estrés metabólico prolongado, se produce una caída del pH, lo que se conoce como fatiga extrema. En el ámbito deportivo, ayuda en el retraso de la fatiga, es el suplemento rey para esfuerzos que duran entre uno y cuatro minutos, lo que le convierte en el aliado perfecto para la práctica de CrossFit o Hyrox.

También aporta un valor añadido en cuanto a la resistencia, ya que tardas más es fatigarte puedes hacer más repeticiones o mantener el ritmo un mayor tiempo, lo que provoca una mayor ganancia muscular y quema de grasa.

La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva (ISSN) asegura que aumenta la concentración de carnosina en el cuerpo, mejorando el rendimiento del ejercicio. La carnosina es un poderoso antioxidante celular que combate el estrés oxidativo protegiendo las células del envejecimiento prematuro.

Aporta juventud a los tejidos, las arrugas en la piel se producen cuando los azúcares se unen a las proteínas y las dañan. La carnosina actúa como escudo para que los azúcares no afecten a tus proteínas vitales.

No solo actúa en el bienestar físico, sino que toma partido en el bienestar mental. La Beta Alanina es un gran protector cerebral, se estima que altos niveles de carnosina en el cerebro se asocian a una menor fatiga mental y una mejor función cognitiva bajo estrés.

El respaldo científico no puede ser más intachable

El Dr. Roger Harris, científico pionero que descubrió cómo la creatina aporta una mejora en nuestra función física, lideró a su vez investigaciones clave en favor de la Beta-alanina que demostraron que genera un aumento de la carnosina muscular.