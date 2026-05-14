Este suplemento es popular en los gimnasios, pero tiene muchos beneficios cognitivos recién descubiertos

La Creatina de Monohidrato en polvo es uno de los suplementos más estudiados en la historia de a nutrición deportiva. Es un compuesto orgánico que produce nuestro hígado y riñones de forma natural y se almacena en los músculos. La creatina ayuda a aumentar la fuerza y mejora el rendimiento físico en ejercicios de alta intensidad, pero estudios recientes reflejan múltiples beneficios neurológicos y cognitivos.

La marca Bulk ofrece 500g de Creatina de monohidrato por 15,99€, lo que permite 147 raciones. Bulk siempre se ha desmarcado de la competencia como una marca de suplementación y nutrición premium. Viendo el precio del 'pack' sin sabor, no parece que estemos hablando de una marca tan contrastada dentro del sector, lo que hace que la oferta resulte irresistible.

Se tiende a relacionar la suplementación con la gente del gimnasio porque sus beneficios van en sintonía con lo que buscan los usuarios que se toman en serio el culto al cuerpo. La creatina facilita la hipertrofia que es el aumento de la masa muscular, provocando una voluminización celular ya que los músculos absorben una mayor cantidad de agua. A su vez, la creatina reduce el daño muscular y la inflamación post-ejercicio, facilitando la recuperación y un regreso más efectivo en el gimnasio y en el día a día.

Los nutricionistas la recomiendan a todo el mundo

Los últimos estudios reflejan una evidencia científica que respaldan su uso por los beneficios neurológicos y cognitivos. Aporta una mayor claridad bajo presión, mejora el rendimiento en pruebas cognitivas, posicionándose como el aliado perfecto para ejecutivos, estudiantes o padres y madres con altos niveles de fatiga.

La creatina mantiene nuestro nivel óptimo de fosfocreatina cerebral, reduciendo la fatiga mental después de las tareas exigentes a las que todos hacemos frente en el día a día. Una investigación reciente del American Journal of Psychiatry exploran su uso como un tratamiento para depresión y la ansiedad.

¿Es sólo para los jóvenes? Ni mucho menos, la creatina tiene infinidad de beneficios en el largo plazo. El uso de esta suplementación puedes hacerla con vistas a futuro, tiene implicación directa en cómo te sentirás en 10 o 20 años ya que nos ayuda a preservar una musculatura funcional y vital para una mayor autonomía en la vejez.

Los estudios sugieren que si la combinas con ejercicio ligero, al creatina ayuda a retener minerales en los huesos, previniendo la osteoporosis. Su consumo mejora la salud metabólica, facilitando una mejor gestión de los niveles de azúcar en sangre y a día de hoy, se está estudiando sus efectos en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson.

La evidencia científica no ofrece lugar a dudas, los especialistas recomiendan su consumo a todas las personas, sea cual sea tu objetivo. La infinidad de beneficios que nos aporta en el corto y en el largo plazo son motivos más que suficientes para hacerse con la Creatina que ofrece Bulk, por un precio de 15,99€.