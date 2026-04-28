Decathlon vende las zapatillas para el gimnasio más buscadas: dan estabilidad al levantar peso

Seguramente has notado un cambio en los últimos años si sueles pisar el gimnasio: el calzado, sobre todo de la gente que no hace tanto cardio, sino que se centra en trabajo de fuerza, especialmente los que hacen sentadillas y ejercicios que requieren de la máxima estabilidad a la hora de levantar mucho peso.

Directamente han dejado de usar calzado deportivo como tal, o de 'running', que era lo normal hasta hace no demasiado. Esto sucede porque, si bien pueden ser más cómodos para la pisada, son absolutamente inestables cuando levantas peso, y por eso muchos se han pasado a la versión 'Classic' de zapatos como los Reebok o las Adidas. Pero ojo, porque Decathlon ha visto este nicho y ya vende unas zapatillas Domyos pensadas para dar más estabilidad.

No se parecen al calzado deportivo tal y como lo conocemos, ni en diseño ni en prestaciones: se centran en una suela algo más dura y más ancha, que evite que osciles a los lados si la pesa se puede un poco a un lado y otro. También mejoran la adherencia, entre otras cosas, y lo mejor es que no son nada caras: ahora mismo están por solo 34,99 euros.

Estas zapatillas no son, desde luego, las más llamativas del mercado, y eso, curiosamente, es parte de su encanto. Domyos lleva años afinando su línea Energy para que sea exactamente lo que necesita alguien que entrena de verdad: ni más, ni menos.

A nivel técnico, lo que más destaca de estas zapatillas es el equilibrio que han conseguido entre flexibilidad y estabilidad, que no siempre van de la mano. La suela de base ensanchada proporciona una plataforma firme cuando estás cargando peso en sentadillas o en peso muerto, pero la zapatilla no se convierte en un bloque rígido: se dobla bien en la puntera y acompaña el movimiento natural del pie.

El 'upper' combina sujeción y ventilación de forma bastante competente: el pie queda bien sujeto sin que la temperatura sea insoportable, ya que transpira lo suficiente.

La amortiguación está pensada para absorber los impactos en ejercicios de alta intensidad, pero sin sacrificar esa sensación de contacto con el suelo que necesitas cuando levantas peso. Es el tipo de equilibrio que en otras marcas cuesta bastante más conseguir, y aquí lo tienes en un calzado que entra en el rango de precio de Decathlon.