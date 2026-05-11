Las zapatillas chinas con placa de carbono revolucionan internet: menos de 100 euros y excelentes opiniones

Las zapatillas con placa de carbono son la última moda entre los 'runners' más preocupados por sus marcas.

361º es una marca china de zapatillas deportivas que vende modelos con placa de carbono de los más asequibles.

En los últimos años, sobre todo en los últimos meses, mucha gente ha conocido de la existencia de las zapatillas de 'running' con placa de carbono, que son las que usan prácticamente todos los profesionales de este deporte.

Es una tecnología novedosa y que llega ya a prácticamente cualquiera que quiera probarla, con marcas como Decathlon vendiendo modelos que la usan, pero ojo, hay opciones incluso más baratas, en concreto de marcas chinas. Hay una, 360º, conocida en el país asiático, que vende unas por solo 76 euros.

No está nada mal y es una ayuda, claro está, aunque por buenas que sean no van a correr solas, que es lo que siempre se señala al hablar de zapatillas: tienes que correr tú y hacerlo con ganas, por muy bueno que sea el equipamiento.

Las 361º Flame 4,0 MIX están a la venta prácticamente al mismo precio en varios colores, todos ellos bastante llamativos, hay que decir.

El efecto "rebote" que todos buscan

Si hace unos años le decías a alguien que ibas a correr un maratón con unas zapatillas de una marca china, lo más probable es que te mirara con cara rara. Hoy, el panorama ha cambiado por completo, y modelos que son la prueba evidente de que no hace falta gastarse un dineral en las marcas de siempre para tener tecnología de primer nivel en los pies.

Lo primero que destaca de las Flame 4.0 MIX es precisamente que no es una placa extremadamente rígida que te exija una técnica de carrera perfecta desde el primer kilómetro; tiene un diseño flexible que la hace mucho más amable para el corredor aficionado, pero que sigue ofreciendo ese empuje extra, ese "efecto catapulta" que notas cuando aumentas el ritmo o cuando el cansancio empieza a pesar en los kilómetros finales.

Esa placa trabaja en conjunto con la mediasuela de espuma Qu!kCQTECH, que consigue algo bastante difícil: un equilibrio real entre amortiguación y respuesta. Si entras de talón en un rodaje suave, la zapatilla absorbe bien el impacto sin destrozarte las rodillas, pero si aprietas, la espuma reacciona rápido y te devuelve la energía sin hundirse. Es una versatilidad brutal, porque te sirven igual para intentar bajar marca en un 10K que para hacer las tiradas largas del fin de semana de cara a preparar un maratón.

A nivel de construcción exterior, el 'upper' es una malla muy ligera y transpirable que envuelve bien el pie. Algo que se agradece mucho es que la horma es ligeramente más ancha de lo habitual en este tipo de zapatillas 'voladoras', por lo que si tienes el pie ancho no vas a acabar con los dedos machacados tras una hora de carrera. La suela de goma RPU aguanta el desgaste mejor que muchos modelos europeos, traccionando de maravilla incluso en asfalto mojado.