Decathlon vende unas zapatillas de running con placa de carbono: la tecnología top ya es accesible

Si miras con deseo las zapatillas con placa de carbono, no lo hagas más porque ya hay un modelo asequible.

En los últimos años hemos vivido un auténtico boom con las zapatillas de running con placa de carbono. Lo que inicialmente parecía una innovación reservada a atletas de élite ha pasado a formar parte del equipamiento de miles de corredores populares, con modelos cada vez más asequibles, algunos dando la campanada con su precio.

No es solo una moda: está demostrado que este tipo de zapatillas, gracias a la combinación de espuma reactiva y una placa de carbono en la mediasuela, pueden mejorar los tiempos en carrera, reducir la fatiga y aportar una sensación de velocidad que engancha desde el primer kilómetro.

Marcas como Hoka con sus Rocket X o Nike con las Vaporfly han llegado a marcar el estándar, aunque claro, a precios que suelen superar los 200 euros por cada par. Así que para muchos, el sueño de correr con carbono parecía reservado solo para quienes estaban dispuestos a rascarse bien el bolsillo. Hasta ahora.

Aquí es donde las Kiprun KD900X.2 entran en escena para romper moldes. Estas zapatillas, desarrolladas por Decathlon, han conseguido lo que muchos buscaban: poner la tecnología del carbono al alcance de cualquiera, y hacerlo sin renunciar a las prestaciones que se esperan en un modelo de este tipo.

Ponerlas por 99 euros en las estanterías es, sencillamente, un golpe encima de la mesa. Porque ahora sí, mejorar tus tiempos con placa de carbono ya no requiere doblar el presupuesto del mes ni esperar a las rebajas milagrosas. Es difícil encontrar algo que compita en esa franja de precio, y más en una zapatilla pensada para competir en medias y largas distancias.

Menos cansancio y mejores tiempos

La clave de las KD900X.2 está, lógicamente, en su mediasuela. Aquí nos encontramos con una espuma PEBAX ultraligera, reactiva y con una capacidad de retorno de energía muy respetable. Pero el verdadero secreto está en la placa de carbono completa, que recorre toda la base y aporta ese plus de impulso en cada zancada.

La sensación es la que se busca con este tipo de modelos: mayor rebote, transición rápida y una ayuda notable en la fase de despegue. No son unas zapatillas para pasear ni para ritmos tranquilos, sino para ponerse el dorsal y buscar ese nuevo récord personal o, al menos, hacer que el final de una carrera sea un poco menos sufrido.

Las Kiprun tienen el perfecto equilibrio entre ligereza y estabilidad. Con apenas 225 gramos en la talla 42, el pie se siente ágil pero seguro, sin esa sensación de “barco” que a veces aparece en los modelos superblandos. La horma es ajustada pero no opresiva, algo que agradecerán quienes tienen el pie más ancho o prefieren correr sin notar presión lateral.

Tiene refuerzos estratégicos para ofrecer sujeción donde la necesitas y evitar rozaduras incluso en salidas largas o días de series. Los cordones planos y la lengüeta fina, casi integrada, acaban de completar un conjunto sencillo pero funcional.

En cuanto a la suela, apuestan por el caucho resistente de larga duración, con refuerzos en la zona delantera y talón para soportar los entrenos y competiciones sobre asfalto. El dibujo no es especialmente agresivo, pero en condiciones secas el agarre está a la altura de lo que se espera. No son las mejores en mojado, pero para asfalto o tartán cumplen sin problemas. Un detalle interesante es lo bien que se comportan en diferentes ritmos: respuestas rápidas cuando quieres apretar, pero cierta flexibilidad para quienes no pueden ir siempre a tope.

Lo que sorprende en unas zapatillas de este precio es la sensación de rebote y el ahorro energético real cuando acumulas kilómetros. No iguala a las superventas de Nike o Adidas, pero si vienes de modelos de gama media notarás la diferencia desde el primer día.