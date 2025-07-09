Garmin, a por Apple: su reloj inteligente es más barato y tiene poco que envidiarle

Garmin no solo vende relojes puramente deportivos, sino también otros que tienen más de smartwatch.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

El Garmin Venu 3 es uno de los mejores relojes inteligentes del momento, y también es deportivo.

El sector de los relojes inteligentes va poco a poco fusionándose con el de los relojes deportivos, y es que comparten ya muchas características, aunque a nivel de marcas y modelos sigue habiendo ciertas diferencias.

Casi todos los smartwatches tienen ya GPS y miden deporte de forma efectiva, y los relojes deportivos ya tienen notificaciones y pantallas bastante buenas; es la dinámica del sector. Dicho esto, hay algunos modelos que sí que aúnan ambos mundos mucho mejor que los demás, y quizás sea el Garmin Venu 3 el mejor ejemplo.

Garmin Venu 3 Este reloj con GPS, pantalla AMOLED y micrófono es ideal para deportistas que no quieren renunciar a estar 100% conectados.

Garmin se especializa, sin duda alguna, en modelos puramente deportivos, y es la marca más destacada del sector, pero su gama Venu a por quien va realmente es a por rivales como los Apple Watch.

Es bastante más barato, ya que ahora mismo se acerca a los 300 euros, y no tiene mucho que envidiarle, como pude comprobar de primera mano cuando hice su análisis completo.

Un reloj deportivo con 30 aplicaciones

El Venu 3 es uno de los Garmin que sí logra mezclar con acierto el mundo del deporte y el de la tecnología móvil, así que va mucho más allá de lo que suele esperarse de un simple reloj inteligente.

Desde el primer momento llama la atención por su capacidad para adaptarse a diferentes usos, ya sea para entrenar en casi cualquier disciplina deportiva, cuidar de tu salud o simplemente estar conectado de manera cómoda y eficiente en todo momento.

Si hablamos de sus funciones deportivas, el Venu 3 es un auténtico entrenador personal inteligente. Viene precargado con más de 30 aplicaciones de deportes, tanto para actividades al aire libre como en interiores, lo que lo convierte en un compañero ideal para corredores, ciclistas, nadadores y amantes del gimnasio.

Puedes registrar y analizar todo tipo de métricas: desde pasos y calorías quemadas hasta distancia recorrida, ritmo, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y hasta la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño.

Además, incorpora perfiles específicos para natación en aguas abiertas, ciclismo, entrenamiento de fuerza, yoga, HIIT y muchas otras disciplinas. Incluso incluye funciones pensadas para usuarios de silla de ruedas, permitiendo el seguimiento de impulsos diarios y actividades adaptadas.

El reloj también destaca por sus innovaciones en el seguimiento del descanso. Por primera vez en la serie Venu, incorpora la detección automática de siestas, sumando este tiempo al cómputo global de tu descanso. El entrenador de sueño te ofrece recomendaciones personalizadas para mejorar la calidad del sueño y, junto con el informe matutino y el resumen diario, te ayuda a entender mejor cómo descansas y cómo te recuperas tras cada jornada.

No faltan herramientas como el monitor de energía Body Battery, que analiza tu nivel de energía a lo largo del día, el control del estrés y la monitorización de la hidratación, todo ello con el objetivo de que puedas tomar decisiones más informadas sobre tu bienestar.

Llamadas y pagos móviles, por fin

Pero el Venu 3 no se limita solo a la parte deportiva: es un smartwatch en toda regla. Su pantalla táctil AMOLED de 1,4 pulgadas es brillante, nítida y muy agradable de usar, incluso bajo la luz del sol.

Puedes personalizar esferas y ajustar el brillo según tus preferencias, y la opción de pantalla always on –siempre activa– está disponible para quienes quieren tener la hora visible en todo momento.

La autonomía es otro punto fuerte, ya que puede durar hasta 14 días en modo smartwatch, dependiendo del uso, lo que te permite olvidarte de cargarlo cada noche. No obstante, con un uso normal y real, se queda en unos 4-5 días, que tampoco está nada mal.

Entre sus funciones inteligentes más destacadas está la posibilidad de hacer y recibir llamadas directamente desde el reloj, gracias a su micrófono y altavoz integrados.

Esto es especialmente útil cuando estás en movimiento y no quieres sacar el móvil del bolsillo. También puedes recibir y responder mensajes de texto, aunque la respuesta por voz solo está disponible en dispositivos Android.

El Venu 3 también soporta pagos móviles gracias a Garmin Pay, permitiéndote dejar la cartera en casa y pagar con solo acercar el reloj al terminal, aunque por ahora no todas las entidades españoles son compatibles, y de hecho son relativamente pocas.