Tengo el Garmin Fenix 8 y me salió más caro: ahora está rebajado y volvería a comprarlo

Hace meses qiue me compré el Garmin Fenix 8 y no me arrepiento en absoluto. Si te lo estás pensando, ahora es el momento.

Soy usuario de relojes Garmin desde hace bastantes años ya, y todo parece indicar que seguiré siéndolo durante muchos más, y no por falta de competencia, ya que hay otras marcas que hacen también muy buenos relojes. Mi última adquisición fue el Fenix 8 hace unos meses, en el Black Friday, y la verdad es que me ha salido redonda.

Lo compré, obviamente, rebajado, ahorrándome un buen pico de su precio, que era y sigue siendo elevadísimo, aunque poco a poco ha ido acumulando descuentos que van y vienen. Ahora, sin ir más lejos, está por debajo del precio al que yo lo compré: 779 euros en su versión de 51mm.

Esta versión es la "grande", es decir, que solo es apta para muñecas grandes o para gente a la que no le moleste llevar un pedazo de reloj a todas partes.

Garmin Fenix 8 de 51mm Este reloj deportivo con pantalla AMOLED tiene casi dos semanas de batería en uso real, posicionamiento ultrapreciso y decenas de actividades deportivas, entre otras cosas. Por 779€ (-22%) * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Por el diseño y por todas las funcionalidades que tienen, ha sido mi mejor compra desde hace mucho tiempo. Sí, es una inversión elevada, pero todo parece indicar que me va a durar años y años. Me conformo con que me dure lo mismo que el Garmin Swim 2 que tenía antes, que tuve funcionando sin problemas durante casi siete años.

Al final, un Fenix de gama alta no deja de ser como comprar un móvil. El iPhone es caro, pero a nivel de prestaciones y durabilidad no tiene rival, y a estas alturas ya un reloj deportivo es quizás hasta más importante que un teléfono para mucha gente.

El Garmin Fenix 8 en su versión de 51mm es un dispositivo enorme, con una presencia brutal en la muñeca, y no engaña a nadie: está pensado para quien se toma el deporte, la aventura y los datos en serio y quiere tener siempre a mano cuantos más datos mejor, y no solo en carrera.

A nivel de diseño, Garmin ha echado el resto. El bisel de titanio y la caja de 51mm le dan un aspecto muy sólido, pero refinado que aguanta lo que le eches. El pantallón AMOLED con cristal de zafiro resiste arañazos y golpes, y lo he comprobado de primera mano porque después de meses no tiene ni una muesca.

Una de las grandes novedades de esta octava generación es que por fin incorpora micrófono y altavoz, lo que te permite contestar llamadas directamente desde la muñeca o usar el asistente de voz de tu teléfono sin tener que sacarlo del bolsillo cuando vas corriendo o en bici. Además, hereda una de las funciones más queridas por los usuarios más intensivos: la linterna LED integrada con varias intensidades. No engaño a nadie si digo que, aunque parezca una tontería, es de mis características favoritas y de las que más uso.

Pero lo que realmente separa al Fenix 8 del resto de relojes inteligentes es el impresionante rendimiento de su batería, incluso siendo la edición sin carga solar, algo más "asequible". Un reloj con esta pantalla AMOLED en otras marcas te obligaría a cargarlo casi a diario. Te ofrece hasta 29 días de autonomía en modo smartwatch y más de 50 horas con el GPS activado.

¿Es una buena compra? Si solo quieres ver cuántos pasos has dado o leer los WhatsApps, no. Estarías matando moscas a cañonazos. Pero si corres, nadas, haces rutas largas por la montaña, entrenas en serio y buscas el reloj multideporte más completo del mercado sin la ansiedad de quedarte sin batería a mitad de un recorrido largo es, ahora mismo, el techo técnico en el mundo de los relojes deportivos.