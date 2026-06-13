Café con proteínas: si no llegas a los macros, esta solución te hace un 2x1 por la mañana

Cumplir con las macros dejará de ser una preocupación en tu día a día

Si eres de los que se levanta por la mañana con el tiempo justo, se toma el café y sale corriendo. Estás perdiendo el partido de la nutrición por goleada ya que tu cuerpo viene de un ayuno nocturno de ocho horas hambriento de nutrientes, y tú le das una dosis de cafeína con el estómago vacío.

El mercado de la suplementación ha creado el híbrido definitivo, el café proteico instantáneo de HSN. Esto te permite mantener tu sagrado ritual de café matutino mientras le metes al cuerpo 24 gramos de proteína sin enterarte.

El café perfecto para acompañarte en tu mañana incluye 24g de proteína, calcio natural, 150mg de cafeína y tan solo 1,5g de azúcares. Es muy fácil de preparar; viertes 3 cacitos, añades 300ml de agua o leche caliente, mezclas y disfrutas. Es ideal también para llevártelo y tomarlo a media mañana.

Toma ventaja con los macros antes de salir de casa

Para aquellos que buscan mejorar su composición corporal, la primera comida del día es un quebradero de cabeza. Cocinar una tortilla de claras requiere tiempo, y los batidos de proteínas tradicionales a primera hora de la mañana no siempre apetecen.

Con este café partes con ventaja, en una sola taza cubres casi el 20% de tus necesidades diarias antes de poner un pie en la calle. Estudios demuestran que repartir la ingesta de proteína de forma homogénea desde la mañana, maximiza la síntesis muscular y la recuperación de forma mucho más eficiente.

El respaldo científico no falla

Estudios de nutrición clínica demuestran que la combinación de cafeína con la proteína de suero eleva de golpe los elementos de la saciedad y desploma la ghrelina, la hormona del hambre. De esta forma, te sentirás saciado y evitas el picoteo para saciar ese antojo a media mañana de forma drástica.

El Efecto Termogénico, el cuerpo gasta hasta un 30% de calorías de la proteína solo en digerirla. Incluirla en tu rutina mañanera despierta el gasto calórico basal mucho más que desayunar unas tostadas. Así mantienes tu mente despierta y enfocada para trabajar mientras blindas tu estómago contra la tentación del picoteo.

Gracias a HSN tendrás un reparto de tu ingesta proteica de forma más homogénea, de esta forma, maximizas tu ganancia muscular y le sacas más partido a tus entrenamientos y descansos. Con este café proteico, podrás salir corriendo cada mañana sin que te pase factura el tomar 'solo un café'.