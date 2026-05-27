Si te duelen las rodillas, la evidencia lo recomienda: este suplemento genera alivio

Tanto si eres un apasionado del deporte como un simple aficionado, las molestias y el malestar en las rodillas es un tema con el que luchas tu día a día. Si te gusta correr al aire libre o en máquina sabrás de primera mano que el protagonismo de la actividad se lo llevan tus rodillas. Por ello, es importante ejercitar los flexores de la rodilla, los cuádriceps e incluso los glúteos.

Salir en bicicleta, practicar natación, dar largos paseos, hacer sentadillas son ejercicios que funcionan muy bien en favor de tu rodilla para fortalecer y estabilizar la zona para prevenir lesiones. Lamentablemente por mucho que tratemos prevenir cualquier inconveniente, la rodilla es bastante delicada, por suerte, la ciencia avanza en favor de aliviar este malestar.

El bote cuenta con 120 comprimidos, lo que te permite su uso hasta un plazo de 2 meses. Se recomienda un máximo de dos comprimidos al día con agua y tomarlo siempre antes de las comidas, para favorecer la absorción de sus componentes de una forma más eficaz.

Respaldado por la ciencia

A la hora de confiar en un suplemento o tratamiento es imprescindible que esté respaldado por la ciencia. El estudio GAIT, analizó el efecto de la Glucosamina y la Condroitina en más de 1.500 personas con problemas de rodilla. Es uno de los ensayos clínicos más rigurosos sobre la salud articular coordinado por los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU (NIH)

Los resultados del Estudio reflejaron una eficacia asombrosa en pacientes con dolor severo en la rodilla, la Glucosamina y Condroitina logró que casi el 80% de los pacientes redujeran su dolor de rodilla. A su vez, se observó una reducción directa en la hinchazón de la articulación de la rodilla.

Alivia y repara tus rodillas

No trates de tapar el dolor de tu rodilla, repara su estructura. Con los analgésicos comunes, solo consigues engañar al cerebro para que no sientas dolor mientras que tu rodilla se sigue desgastando.

Con esta fórmula se ataca el problema de raíz, la Boswellia ayuda a desinflamar la rodilla. El Ácido Hialurónico lubrica la articulación y el cartílago se reconstruye con la Glucosamina y la Condroitina. Devuélvele a tus rodillas la libertad de moverse sin dolor.