Tu gimnasio en casa por apenas 1.000 euros: seis aparatos para tenerlo sin gastarte una fortuna

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Con estos aparatos puedes entrenar en casa y ahorrarte la cuota del gimnasio

Durante el confinamiento aprendimos a la fuerza que nuestro salón podía ser un gimnasio improvisado o un estudio de Yoga. Pero la verdadera revelación vino después, entrenar en casa te ahorra el desplazamiento, las esperas para usar las máquinas, las cuotas mensuales y la masificación.

En un año de gimnasio, te has gastado casi lo mismo por lo que puedes tener un gimnasio propio para toda la vida con este recopilatorio de Cecotec.

Cardio inteligente y quema grasa

Según un estudio de Whats Cooking América se queman unas 13 cal por minuto cuando saltamos a la cuerda. Es decir, saltar a la comba 10 minutos al día te ayudaría a quemar unas 130 calorías. Con la DrumFit Smart Comba 3000 podrás vincularla a la app, esta cuenta los saltos, las calorías y el tiempo de forma autónoma.

Gracias a la cinta de correr DrumFit WayHome 1400 podrás mantener tu fondo cardiovascular y mejorar tu resistencia, protegiendo las articulaciones gracias a su amortiguación, sin importar si fuera de tu casa está diluviando o hace un calor insoportable.

La ciencia de la biomecánica destaca el remo por ser un ejercicio de impacto cero para las articulaciones que, al mismo tiempo, activa el 85% de los músculos de tu cuerpo.

Fuerza y tonificación

La estación de dominadas es el rey de la calistenia. Entrenar con tu propio peso corporal genera una fuerza relativa brutal y mejora la salud de tus hombros y espalda.

La multiestación de Cecotec es el artículo más costoso del pack, pero su precio está justificado. La joya de la corona de tu nuevo gimnasio, sustituye a 5 máquinas de un gimnasio comercial en un solo rincón de tu casa, permitiéndote un entrenamiento de hipertrofia pesado y seguro en tu hogar.

Abdomen y control

La rueda abdominal con rebote automático es la herramienta que logrará blindar tu zona del 'core'. Es el complemento perfecto para que sumes a tu entrenamiento de peso, así podrás fortalecer tu abdomen y corregir tu postura.

¿A qué estás esperando? Heredamos la costumbre en la cuarentena, pero al hemos convertido en un estilo de vida inteligente. Tu nuevo gimnasio casero te deja espacio para desplegar tu esterilla y rematar la semana con una sesión de Yoga.

Entrenar en casa ya no es sinónimo de improvisación, sino de optimizar tu tiempo. Gracias a Cecotec tendrás todo bajo tu techo, sin cuotas y bajo tus propias reglas.