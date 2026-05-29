Correr con este calor no es sano: esta cinta 'low cost' es ideal para entrenar en casa cuando no hay más remedio

Que el calor no sea una barrera para cumplir tus objetivos

El mundo de los 'runners' se ve siempre perjudicado por las mismas condiciones año tras año. Con la llegada del verano, el calor pasa a ser el protagonista de las rutinas de entrenamiento. En esta época toca adaptar el entrenamiento a una hora viable para que las condiciones climáticas no sean un obstáculo.

Correr tiene grandes ventajas a nivel de salud, hacerlo a una intensidad moderada incrementa el flujo sanguíneo, como resultado, se produce una reducción inmediata de pensamientos negativos repetitivos sobre el trabajo o el estrés.

Con la oferta de Cecotec podrás hacer tu actividad favorita desde el salón de casa. Cuando corremos tenemos un chute de endorfinas, lo que nos ayuda a mejorar el estado de ánimo en solo 20 minutos. Todas estas ventajas al precio que propone Cecotec, hace que la oferta sea irresistible.

La máquina Drumfit WayHome permite una velocidad hasta de 14km/h para entrenar a tu ritmo, puedes ajustar el entrenamiento hasta donde te sientas más cómodo. Cuenta con tres niveles de inclinación manual y una potencia de hasta 900W, que te permite correr igual que lo harías en la calle.

Incluye un sistema de entrenamientos de 12 programas predefinidos, que se adaptan a tu nivel de exigencia y necesidades. Con su sistema ultra compacto de plegado vertical te permite almacenar la cinta de correr en cualquier lado una vez finalices tu sesión de entrenamiento para que la ausencia de espacio no suponga un problema.

Invierte en salud, ahorra en excusas

Una investigación publicada en el Journal of The American College of Cardiology por la Universidad de Iowa, reveló que correr solo de 5 a 10 minutos al día, incluso a velocidades bajas, reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas en un 30% y en un 45% por enfermedad cardiovascular.

A su vez, Harvard Medical School señala que correr es uno de los ejercicios quemagrasas más eficientes del planeta. Una persona promedio puede quemar 300 calorías en solo 30 minutos a un ritmo suave.

Cuídate desde casa

El asfalto es duro con tus rodillas y la temperatura pone a prueba tu motivación. La cinta de correr de Cecotec es la respuesta a estos problemas. El movimiento es medicina mental, te permite quemar hasta 300 calorías por sesión en la seguridad y confort de tu casa, protegiendo tus articulaciones gracias a su sistema de amortiguación avanzado.

No esperes a que el clima y las condiciones sean perfectas para empezar a cuidarte, haz que ese momento llegue y domina tu rutina de entrenamientos.