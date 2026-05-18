Barra ajustable y mancuernas a elegir: este pack es lo que tu gimnasio casero necesita

La frustración de entrenar en casa siempre viene provocada por las limitaciones del equipamiento del que dispones. No es fácil tener un material completo y ajustable a los distintos grupos musculares. No tienes la misma fuerza en todos los músculos, asique, necesitas muchas alternativas en tu equipamiento.

RELAXTY dispone de un juego de mancuernas ajustables en 2 en 1. Un Kit de pesas con barra regulable y antideslizante está disponible por 21,24€, para llevar tus entrenamientos domésticos al siguiente nivel.

No tiene importancia si eres principiante o todo un experto. La seguridad está más que garantizada en cada repetición, con 4 cierres de seguridad y un diseño antideslizante, tus discos no se tambalearán. La barra de conexión viene acolchada con espuma, lo que asegura en una sesión de ejercicio intensa, una sujeción cómoda y estable.

El compuesto de materiales no puede ser mejor, la barra es de acero macizo. El peso es una mezcla de cemento y hierro, este material viene recubierto con polietileno que lo hace parecer blando y actúa como aislante. Los discos incluyen almohadillas antivuelco, de esta forma podrás estar tranquilo a la hora de dejar las mancuernas.

Despídete del estancamiento



Gracias al amplio abanico de variantes que aporta el pack podrás enfocar tus entrenamientos en base al volumen del peso, y no en volumen de repeticiones. Cierto es, que el músculo no entiende de peso, sino de estímulo, ya que no tiene ojos para diferenciar la carga que está moviendo, pero llega un momento de la rutina en el que el cuerpo se estanca si no aumenta el estímulo y la exigencia.

Con tanta versatilidad de ejercicios y pesos nunca llegará ese estancamiento. Puedes convertir fácilmente las mancuernas en una barra con la pieza de conexión de 40cm, pudiendo adaptar así cada ejercicio a los distintos grupos musculares. A partir de ahora no habrá limitaciones para entrenar brazos, pecho, espalda, abdomen y piernas.

No renuncies a ninguna modalidad o ejercicio

En un pack tan completo como el de RELAXTY no podrás decir que no a ningún ejercicio. El kit incluye 2 barras de mancuernas, una barra de conexión, una kettlebell con su respectiva barra y hasta 12 discos con pesos diferentes.

Gracias a la Kettlebell tendrás la capacidad de realizar ejercicios más aeróbicos y de mayor exigencia física para completar una sesión de ejercicios óptima y saludable, sin tener que adaptar tu rutina a las limitaciones de un escaso equipamiento.