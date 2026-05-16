Un gimnasio en casa: esta máquina tiene casi todo lo que necesitas, y cuesta menos que un año de gimnasio

Cuando entrenas segregas serotonina, la hormona de la felicidad. El entrenamiento es el momento del día reservado para ti, ahora gracias a esta nueva máquina multifuncional puedes aprovechar más el tiempo, entrenar y desconectar del día a día desde casa por un precio muy asequible.

En el momento en el que entrenar parece haberse puesto de moda, los gimnasios están repletos y las cuotas de estos no paran de subir, ir a entrenar parece una odisea. La solución a esta problemática la tiene SPORTNOW con su máquina multiestación.

Gracias a la versatilidad de ejercicios que ofrece esta máquina podemos entrenar todos los grupos musculares, con su gran oferta y rebaja de hasta la mitad de precio, 474€, entrenar desde casa resulta barato.

Entrenar el cuerpo completo nunca antes había sido tan asequible. Con la nueva máquina multiestación puedes elegir el peso con el que te sientas más cómodo, para ir aumentándolo gradualmente y seguir superándote. La pila de pesas es de 45kg pero los distintos discos permiten una carga máxima de hasta 110kg, para tener un mayor margen de mejora.

Las capacidades son infinitas

En la parte frontal de la máquina puedes ejercitar con la polea superior desde el tríceps hasta la espalda mediante jalones. Con la polea inferior, tienes la capacidad para ejercitar el hombro o el trapecio. Si le das la espalda a la maquina en el asiento, puedes hacer desde aperturas para el pecho, aprovechar el soporte para trabajar el bíceps o incluso quitando éste, puedes realizar elevaciones de cuádriceps.

En el lado derecho, la máquina cuenta con barras paralelas para hacer fondos y de esta forma ejercitar el pecho inferior y el tríceps. Si te das la vuelta también ejercitas el abdomen gracias a las coderas de hasta 9 niveles.

Cuenta con un banco de abdominales reclinable hasta en 4 posiciones, donde te permite ejercitar el abdomen y usarlo como apoyo para hacer flexiones. En la parte izquierda de la máquina dispones de un agarre con el cual podrás hacer flexiones o incluso el pino para los más avanzados.

Los gimnasios, hasta la bandera

Entrenar, cuidarse y hacer ejercicio de musculación no es una moda pasajera, ha llegado para quedarse. En los últimos tiempos los gimnasios venden lo que parecen "ofertas irresistibles" bajo la condición de permanencia. Mientras tanto las cadenas siguen expandiéndose y ampliando sus filiales, pero parece que vayas donde vayas, no hay tregua.

La inmensa versatilidad de la máquina multiestación de SPORTNOW, no deja lugar a dudas, si estás pensando montar un gimnasio en casa esta es indudablemente una de las mejores alternativas. Todo en uno, sin cuotas ni aglomeraciones por menos de lo que pagas por un año de gimnasio.