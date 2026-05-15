Un Garmin con GPS y 11 días de batería, pero lo mejor para los 'runners' es el precio

Un reloj que mida todo lo que tiene que medir y un poco más, y a precio escandalosamente bajo.

A la hora de correr, hacerlo a la antigua usanza no es ya algo que guste a mucha gente. El que más y el que menos va equipado con la última tecnología para medir de todo, desde bandas de frecuencia cardíaca hasta, faltaría más, un buen reloj deportivo. Ahí dominan varias marcas, pero indudablemente la que domina su sector es Garmin.

Tienen relojes caros y hasta muy caros, pero también venden modelos de gama de entrada para los que quieren algo más sencillo y barato, como el Garmin Forerunner 165, que por solo 179 euros con el código SRES16 tiene todo lo que se le puede pedir a un reloj de este tipo, no solo para 'running', sino también para otros deportes.

Garmin Forerunner 165 Amazon

PcComponentes

AliExpress Con GPS, pantalla muy brillante y métricas avanzadas, este es uno de los mejores relojes deportivos del momento.

Por supuesto, tiene GPS, pero incluye sensores ultraprecisos para medir frecuencia cardíaca, VO2 Max y más métricas que te ayudarán a ir viendo qué tal es tu estado de forma y cómo puedes mejorar.

El precio que mencionamos es de AliExpress, pero ojo porque es un vendedor europeo el que lo distribuye, así que en menos de una semana podrás tenerlo en casa, y ahorrando un buen pellizco con respecto a otras tiendas sin perder tu correspondiente derecho a la garantía.

Un reloj que también te da consejos

El Garmin Forerunner 165 se ha consolidado como el punto de entrada perfecto al ecosistema Garmin, demostrando que no hace falta irse a la gama altísima para tener un reloj preciso, fiable y muy completo.

El gran salto de esta generación es, sin lugar a dudas, su pantalla AMOLED. Atrás quedaron las esferas apagadas que había que mirar de reojo o iluminar con botones: aquí todo se ve nítido, brillante y a todo color, incluso a pleno sol de mediodía, lo que facilita muchísimo leer el ritmo o las pulsaciones de un vistazo rápido mientras corres.

Además, es completamente táctil, lo que hace que navegar por los menús o leer notificaciones del móvil sea mucho más natural e intuitivo.

A nivel de sensores y rendimiento, el Forerunner 165 viene muy bien equipado. Monta el sensor óptico Elevate v4 —el mismo que llevan modelos mucho más caros de la marca—, lo que garantiza una precisión altísima a la hora de medir tu frecuencia cardíaca, variabilidad (HRV) y oxígeno en sangre.

Aunque no tiene GPS de doble banda, la captura de satélites es rapidísima. Incorpora también altímetro barométrico, lo que te permite medir con exactitud el desnivel acumulado y la potencia de carrera directamente desde la muñeca.

A esto hay que sumarle 4GB de almacenamiento interno, útiles para guardar rutas o aplicaciones, aunque debes tener en cuenta que si quieres llevar música sin el móvil, necesitarás la versión "Music", ya que el modelo estándar no permite la reproducción offline.

Pero si hay algo que hace brillar a este reloj es su autonomía. Con la pantalla AMOLED, uno pensaría que habría que cargarlo cada dos días, pero no. Garmin ha optimizado tanto el sistema que aguanta hasta 11 días en modo reloj inteligente y unas impresionantes 19 horas con el GPS activado. Para un corredor habitual, significa que puedes hacer toda tu semana de rodajes, series y hasta una tirada larga el domingo, y aún te sobrará batería.

Para colmo, tiene lo que se puede considerar como la joya de la corona de Garmin, que es Coach, su programa que analiza tu rendimiento y datos físicos para generar entrenamientos personalizados y adaptados a tu nivel.