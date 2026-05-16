Es el ejercicio que más calorías quema, y esta cuerda inteligente lo convierte en un desafío

Nunca antes quemar calorías había resultado tan completo. Xiaomi nos permite una experiencia premium para registrar nuestros entrenamientos por solo 25,03€. Según la ciencia, la forma más efectiva de quemar grasa es saltar a la comba, favorece la tonificación de los músculos, mejora nuestra agilidad, la coordinación y nuestra capacidad cardiovascular. Xiaomi ha logrado adaptar un ejercicio catalogado como 'old school' a los nuevos tiempos.

Con la nueva Xiaomi Smart Jump Rope, podemos recopilar los datos de nuestro entrenamiento en tiempo real. Mientras nosotros trabajamos y quemamos grasa, la aplicación nos facilita información completa sobre nuestro nivel de forma física, generando informes de análisis semanales, mensuales y anuales para ayudarnos a controlar nuestra condición física.

La nueva comba inteligente de Xiaomi incluye entrenamientos personalizados, para hacer la practica de deporte mucho más atractiva. La marca no distingue de niveles de experiencia, cuenta con varios modos de entrenamiento y niveles de intensidad personalizables en función de nuestros objetivos.

Tecnología punta al alcance de tu mano

Xiaomi ha logrado incorporar sensores de alta precisión con el respaldo de un algoritmo inteligente que permite a la comba medir con precisión cada salto. Sus tres conjuntos de sensores Hall, proporcionan un control multipunto de 360º para capturar los movimientos con la mayor precisión posible. Si combinamos esto con el algoritmo de recuento, obtenemos un seguimiento preciso capacitado para filtrar errores de recuento causados por tropiezos o interrupciones.

Cuenta con una pantalla de matriz de puntos sin bordes, donde podemos consultar el recuento de repeticiones. El diseño de la pantalla se integra a la perfección con el mango, sin ocasionar malestar en el agarre, permitiendo así echar un vistazo y controlar los objetivos deportivos. La carga es de tipo C y proporciona hasta 20 días de duración de la batería.

¿Dónde están los límites para Xiaomi? La nueva Smart Jump Rope tiene incorporadas unas bolas de peso a modo de sensor al fondo del mango, que cuentan con un peso calculado científicamente que permiten reproducir la sensación real de saltar. De esta forma no tenemos excusa para no entrenar, este avance nos brinda la posibilidad de entrenar tanto en exteriores como interiores, en el caso de este último, lo podemos hacer sin molestar a nadie y sin dañar el suelo.

Los rodamientos de alta precisión de 360º permiten que esta novedad funcione de forma fluida, silenciosa y estable para minimizar tropiezos y enredos logrando un balanceo más suave. La cuerda es duradera y resistente al desgaste, lo que nos permite saltar sin preocupaciones, a su vez, cuenta con una longitud de hasta 3 metros ajustable a nuestro gusto para llevar a cabo una óptima actividad física.