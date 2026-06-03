Si quieres abdominales marcados, no hay atajo, pero este accesorio es fundamental para lograrlo

Con la llegada del verano regresa a boca de todos la ansiada 'operación bikini'. Las vacaciones a la vuelta de la esquina y el sonido de las olas retumbando de fondo, el resultado de esa fórmula hace que quieras disfrutar de tus días libres viéndote mejor que nunca.

El camino para lograrlo no es una línea recta, para trabajar el abdomen y poder lucirlo en verano hay que mezclar entrenamiento con una buena alimentación, como dice el refrán en el mundo del fitness: "los abdominales se hacen en la cocina".

Ahora con la rueda abdominal de Cecotec podrás entrenar en la cocina, en el salón o donde mejor te convenga. La DrumFit Ab Fit Pro incluye función rebote, frenador automático y soporte de codos, para que puedas realizar bien el ejercicio y todo el estímulo se lo lleven tus abdominales.

La rueda cuenta con una pantalla LCD que incluye un temporizador y cuenta con un soporte para dispositivos para que disfrutes mientras entrenas. A diferencia de los rodillos habituales, este cuenta con dos ruedas que aportan gran estabilidad y soportan hasta 100kg.

Más allá de la estética

Una de las mayores autoridades mundiales en biomecánica en la columna de la Universidad de Waterloo, el Dr. Stuart McGill, ha demostrado en repetidos estudios que un abdomen débil es la causa principal del 80% de los dolores de espalda baja. El Abdomen está diseñado para evitar que la columna se curve de forma lesiva, fortalecerlo, es una fórmula para blindar la zona lumbar.

Un estudio publicado en el Journal of Strenght and Conditioning Research, demostró que un 'core' fuerte actúa como un "transmisor de energía". Cuando caminas, corres, cargas las bolsas de la compra o juegas con tus hijos, la fuerza se genera en las piernas y se transmite a los brazos a través del abdomen. Si tu abdomen es blando, esa energía se disipa y te fatigas antes.

¿Por qué es más útil que otros ejercicios? Estudios electromiográficos confirman que el ejercicio con rueda tiene una mayor activación muscular, tanto el recto abdominal como los oblicuos toman protagonismo a la hora de ejecutar el ejercicio.

El gran problema de los abdominales tradicionales en el suelo, es que la gente tira del cuello con las manos, provocando dolor en las cervicales. Con la rueda de Cecotec no hay posible error, el esfuerzo se concentra de manera obligatoria en el abdomen, manteniendo el cuello alineado y seguro.

Verte los abdominales marcados está genial, pero sentir que tu cuerpo se mueve sin dolor es otro nivel. Cuando fortaleces tu 'core' con la DrumFit Ab Fit Pro, estás construyendo el centro de gravedad de tu cuerpo. Un abdomen fuerte estabiliza tu postura, elimina la fatiga y previene lesiones.