El truco casero y definitivo para limpiar la freidora de aire con pastillas para el lavavajillas

Nombre: Pastillas de lavavajillas Finish Powerball All in One

Descripción: Paquete de 110 pastillas de lavavajillas Finish Powerball All in One. Son eficaces hasta con las manchas más difíciles y en aguas duras. Tienen acción desengrasante para eliminar los restos de comida incrustados y cuidan de tu vajilla y del propio lavavajillas.

Marca: Finish Powerball All in One

Rating: 4.8

Autor del rating: 20deCompras

Precio: 24.49