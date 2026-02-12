Tres son multitud: juegos de mesa para dos jugadores perfectos para partidas de pareja

Los juegos de mesa son una alternativa para el tiempo de ocio.

Los juegos de mesa se presentan como una alternativa perfecta para divertirse y dedicarse tiempo.

Cada vez son más los que se rinden ante los juegos de mesa. Hay opciones para todas las edades, competitivas o colaborativas y son una alternativa de ocio muy demandada. De hecho, hay locales de restauración que se dedican al préstamo de juegos mientras disfrutas de una bebida y marcas tan famosas como Lego que incluso se han pasado al tablero de juego.

El hándicap de muchas propuestas es que requieren de varios jugadores para poder desarrollar la partida, por lo que muchas veces tenemos que guardarnos las ganas de jugar... a no ser que apostemos por juegos para dos personas. Más ahora que se acerca San Valentín, estas propuestas son perfectas para jugar en pareja.

Íntimoos, el juego que todas las parejas quieren

Juego Intimoos para parejas. Amazon

Perfecto para San Valentín, este juego es perfecto para volver a conectar y disfrutar en pareja a través de 180 conversaciones que aumentan la complicidad, las risas y el diálogo. Para ello, las cartas se dividen en categorías como revelaciones íntimas, futuro, intimidad o retos lo que da lugar a la conexión.

Viaje a París, la ciudad del amor

Juego Paris: La Cité de la Lumière. Amazon

Si queremos sacar nuestra vena romántica, nada como llegar a la ciudad del amor, París. El juego Paris, la cite de la Lumiere propone un juegos de estrategia en el que el objetivo es construir pavimentar la ciudad para iluminar la mayor cantidad de edificios. Jugamos, además, con las intervenciones de pintores, bailarinas y personajes en las calles parisinas que otorgan puntos adicionales.

El cooperativo Caza Bombas

Juego cooperativo Caza Bombas. Amazon

Quienes quieran demostrar que son un gran equipo encontrarán en Caza Bombas una opción muy interesante. La misión es sencilla: cortar el cable correcto para desactivar la bomba del compañero y dar las instrucciones correcta para que los demás desactiven la tuya sin lamentar daños.

Estrategia en 7 Wonders Duel

Juego 7 Wonders Duel. Amazon

7 Wonders se ha convertido en uno de los juegos más premiados y ahora tiene su versión para dos jugadores. En este caso, tienes que hacer tu estrategia para construir una civilización a través de diferentes tácticas: militar, científica, cultural o comercial. Las partidas tienen una duración aproximada de 30 minutos.

Exploding Kittens en versión cartas y dos jugadores

Juego Exploding Kittens para dos personas. Amazon

Otro juego premiado y reconocido es Exploding Kittens, que ahora cuenta con versión de dos jugadores en formato cartas. Se trata de una propuesta de partidas rápidas en las que tu objetivos es evitar a los gatos explosivos... ¡y tratar de que los encuentre tu contrincante!