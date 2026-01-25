Junts cumple su amenaza y tumba el decreto de alquileres

Trump dice que Irán pide abrir Ormuz "lo antes posible" ante su "colapso"

Estos juegos de mesa triunfaron en 2025... ¡y siguen siendo tendencia!

La familia entera puede competir en un torneo de juegos de mesa. Seleccionar varios de ellos, poner las reglas y los premios y a disfrutar de la adrenalina de la competición y terminar llevándose la victoria.Pixabay/Creative_Media_Imaging
25 ene 2026 - 20:00
Ainhoa Estaregui

Las tardes de invierno son perfectas para pasarlas entre partida y partida. 

En varias ocasiones he confesado ya mi pasión por los juegos de mesa. Desde hace muchos años, no dejo de acumular propuestas y tengo un armario dedicado a ellos en mi salón.  Y no soy la única: cada vez son más los que hacen de esta propuesta de ocio la protagonista de sus tardes. Además, el invierno es el momento perfecto para disfrutar de las partidas. 

Además, hay opciones para todos los gustos: propuestas familiares, de partidas largas u otras que se resuelven en apenas 10 minutos, de roles, de cooperación o de guerras por ser el ganador. El año pasado, hubo algunos títulos que triunfaron... ¡y este 2026 siguen siendo tendencia! 

El clásico Dixit 

Juego clásico Dixit.Asmodee
Comprar en Amazon por 30,49 eurosComprar en El Corte Inglés por 32,99 eurosComprar en La Casa del Libro por 32,99 euros
No hay listado en el que este juego no aparezca (bueno sí, en el de los peores juegos de mesa) y es que Dixit ha conquistado a miles de personas. Una propuesta que potencia la imaginación y la creatividad a través de una mecánica sencilla y unas cartas evocadoras llenas de atractivos. 

  • Duración: 20 minutos
  • ​Jugadores: de 3 a 8 jugadores
  • ​Edad: a partir de 8 años

Quick Stop 

Quick Stop.Amazon
Comprar en Amazon por 17,99 eurosComprar en El Corte Inglés por 19,99 eurosComprar en Fnac por 19,99 euros
Fue uno de los regalos estrella de esta pasada Navidad. Un juego rápido de cartas perfecto para cualquier ocasión... ¡incluso reuniones familiares! Ofrece desafíos de palabras que os pondrán a prueba para ver quien es el más rápido. Además, es una propuesta económica. 

  • Duración: 15-45 minutos
  • ​Jugadores: de 2 a 7 jugadores
  • ​Edad: a partir de 10 años

Secret Hitler

Secret HitlerAmazon
Comprar en AliexpressComprar por 40 euros en Amazon
Para los que prefieren los juegos de partidas largas y más complejos, Secret Hitler ha sido un descubrimiento para mi. Pocas veces he visto a mis amigos tan metidos en la partida como en este enfrentamiento de roles secretos entre liberales y fascistas. Promulgar leyes sin desvelar a qué bando perteneces, acusaciones cruzadas y mucho más. 

  • Duración: 30-45 minutos 
  • ​Jugadores: de 5 a 10 jugadores
  • ​Edad: a partir de 17 años
Celebra con los peques de la casa su día con los mejores juguetes.
Le han regalado este juguete a mi hijo en Navidad... ¡y ha sido todo un acierto!

Sushi go

Este juego es uno de los favoritos de los usuarios.Amazon
Comprar en Amazon por 9,99 eurosComprar en Carrefour por 13,44 eurosComprar en Fnac por 12 euros
Otro juego que sigue siendo un top ventas es Sushi Go! que propone crear combinaciones de sushi para tratar de conseguir el mayor número de puntos posibles. Tiene unas reglas sencillas y, además, está disponible la versión Sushi Go Party que añade nuestras directrices y opciones al menú. 

  • Duración: 15 minutos 
  • ​Jugadores: de 2 a 5 jugadores
  • ​Edad: a partir de 8 años

Exploding Kittens

Exploding Kittens.Amazon
Comprar en Amazon por 19,90 eurosComprar en El Corte Inglés por 19,95 eurosComprar en Carrefour por 23,76 euros
Si te gustan los juegos de humor absurdo (y un poquito de azar), Exploding Kittens es tu propuesta. Y es que, puedes tener una buena estrategia, que una carta es capaz de cambiarlo todo. El objetivo es tratar de evitar la bomba que te hace saltar por los aires. 

  • Duración: 15 minutos 
  • ​Jugadores: de 2 a 5 jugadores
  • ​Edad: a partir de 7  años

