Estos juegos de mesa triunfaron en 2025... ¡y siguen siendo tendencia!
Las tardes de invierno son perfectas para pasarlas entre partida y partida.
En varias ocasiones he confesado ya mi pasión por los juegos de mesa. Desde hace muchos años, no dejo de acumular propuestas y tengo un armario dedicado a ellos en mi salón. Y no soy la única: cada vez son más los que hacen de esta propuesta de ocio la protagonista de sus tardes. Además, el invierno es el momento perfecto para disfrutar de las partidas.
Además, hay opciones para todos los gustos: propuestas familiares, de partidas largas u otras que se resuelven en apenas 10 minutos, de roles, de cooperación o de guerras por ser el ganador. El año pasado, hubo algunos títulos que triunfaron... ¡y este 2026 siguen siendo tendencia!
El clásico Dixit
No hay listado en el que este juego no aparezca (bueno sí, en el de los peores juegos de mesa) y es que Dixit ha conquistado a miles de personas. Una propuesta que potencia la imaginación y la creatividad a través de una mecánica sencilla y unas cartas evocadoras llenas de atractivos.
- Duración: 20 minutos
- Jugadores: de 3 a 8 jugadores
- Edad: a partir de 8 años
Quick Stop
Fue uno de los regalos estrella de esta pasada Navidad. Un juego rápido de cartas perfecto para cualquier ocasión... ¡incluso reuniones familiares! Ofrece desafíos de palabras que os pondrán a prueba para ver quien es el más rápido. Además, es una propuesta económica.
- Duración: 15-45 minutos
- Jugadores: de 2 a 7 jugadores
- Edad: a partir de 10 años
Secret Hitler
Para los que prefieren los juegos de partidas largas y más complejos, Secret Hitler ha sido un descubrimiento para mi. Pocas veces he visto a mis amigos tan metidos en la partida como en este enfrentamiento de roles secretos entre liberales y fascistas. Promulgar leyes sin desvelar a qué bando perteneces, acusaciones cruzadas y mucho más.
- Duración: 30-45 minutos
- Jugadores: de 5 a 10 jugadores
- Edad: a partir de 17 años
Sushi go
Otro juego que sigue siendo un top ventas es Sushi Go! que propone crear combinaciones de sushi para tratar de conseguir el mayor número de puntos posibles. Tiene unas reglas sencillas y, además, está disponible la versión Sushi Go Party que añade nuestras directrices y opciones al menú.
- Duración: 15 minutos
- Jugadores: de 2 a 5 jugadores
- Edad: a partir de 8 años
Exploding Kittens
Si te gustan los juegos de humor absurdo (y un poquito de azar), Exploding Kittens es tu propuesta. Y es que, puedes tener una buena estrategia, que una carta es capaz de cambiarlo todo. El objetivo es tratar de evitar la bomba que te hace saltar por los aires.
- Duración: 15 minutos
- Jugadores: de 2 a 5 jugadores
- Edad: a partir de 7 años
