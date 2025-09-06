Lego no solo se construye: el divertido (y competitivo) juego de mesa que todos los fans de los ladrillos de colores quieren

No es por ser agorera, pero quedan muy pocos días para tener que pensar en planes indoor que nos eviten el pasar frío en la calle. El streaming es una opción muy interesante, sobre todo con todo lo que está por llegar en alguna de las plataformas, pero no es la única.

Los juegos de mesa son una alternativa fantástica para las jornadas de otoño-invierno en las que anochece temprano y apetece estar a resguardo. Hay opciones para todas las edades, para muchos o pocos jugadores (¡incluso para dos!), de partidas largas o cortas y que incluso se pueden llevar con facilidad a la casa en la que hemos quedado a jugar.

Ante tanta oferta, es fácil no saber cuál elegir, pero bajo estas líneas te dejamos uno perfecto si eres amante de Lego. Y es que, ahora, los sets de construcción no son únicamente para tener a modo coleccionista.

El juego Brick Like This! Lego

Asmodee, responsables de títulos como Exploding Kittens o Dixit, lanzan ahora Brick Like This!, el juego oficial de Lego que hará las delicias de pequeños y mayores. La competitividad está servida en un juego de partidas rápidas en el que pueden jugar de 2 a 8 jugadores a partir de 7 años.

Cómo jugar a este juego de Lego

La dinámica del juego no puede ser más sencilla y, a su vez, adictiva: divididos en equipos, los participantes compiten por terminar los modelos que aparecen en las cartas utilizando ladrillos Lego. Eso sí, no todo es tan fácil: el que construye no ve la imagen de referencia y tendrá que construir a ciegas guiado por su compañero de equipo quien sí ve la carta con el modelo a reproducir.

Así, la comunicación y la colaboración son fundamentales para poder conseguir la victoria... siempre que los nervios lo permitan, claro.

No es la primera vez que Lego y Asmodee se unen para crear un juego de mesa divertido, lleno de retos e ideal para familias y amigos. Así, ya hace tiempo que podemos disfrutar de Asmodee Monkey Palace, un juego creativo y estratégico inspirado en la selva. El objetivo es trabajar juntos para reconstruir el majestuoso Palacio de los Monos tratando de conseguir los mayores puntos posibles.

En este caso, la propuesta está recomendada de 2 a 4 jugadores mayores de 10 años y cada partida tiene una duración de unos 45 minutos. Por ello, son perfectamente compatibles, dado que esta propuesta y el nuevo lanzamiento ofrecen experiencias diferentes y para un público variado