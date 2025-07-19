El juego de mesa que triunfó en el Prime Day es de partidas rápidas, para todas las edades y se puede llevar siempre encima

Se trata de una propuesta portátil, barata y que se puede jugar a partir de 8 años, pero no por ello se trata de un juego infantil.

Solo hace unos días que terminó el Prime Day de Amazon en el que pudimos ahorrar mucho en nuestras compras. Como cabía esperar, los AirPods se convirtieron en objeto de deseo, igual que los dispositivos Amazon. Pero también volvieron a triunfar los productos del día a día como las pastillas de lavavajillas. Y entre todas esas ventas, se coló un juego de mesa.

Se trata del Sushi Go, una propuesta de partidas rápidas que ha enamorado a pequeños y a mayores. De hecho, aunque se puede jugar desde los 8 años, no se trata de un juego infantil. Lo mejor de todo es que se puede llevar siempre encima y su precio no suele superar los 10 euros.

Sushi Go Haz las combinaciones de sushi con más puntos y conviértete en el ganador tras las tres rondas.

Las partidas de Sushi Go suelen durar unos 15 minutos. Durante tres rondas, tienes que tratar de conseguir el mayor número de puntos haciendo combinaciones de comida para tratar de convertirte en el ganador. Tienes que ser rápido y crear los mejores menús de makis, nigiris, wasabi y más opciones.

Además, es uno de los juegos que permiten partidas de dos jugadores, hasta un máximo de 5. Tiene unas reglas sencillas y rápidas, por lo que no hace falta estudiarse las instrucciones para poder jugar.

Una bandeja de sushi aún más completa

Dado el éxito de la propuesta inicial, Sushi Go tiene otra versión renovada que incluye nuevos alimentos y piezas en la dinámica del juego. Se trata de Sushi Go party, una versión ampliada con súper sashimi, mega maki, edamames y mucho más.

Esta versión añade nuevas combinaciones. Amazon

La dinámica es similar a la propuesta inicial, aunque aquí entran en juego nuevas reglas y combinaciones, por lo que ganas más puntos al hacer combos. Además, permite personalizar cada partida, ya que al inicio de la partida se debe elegir la carta de un menú para que nunca te encuentres con una partida igual.