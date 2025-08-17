Si este juego de mesa nos encanta en su formato habitual, en versión gigante nos parece una pasada

Se trata de una propuesta para toda la familia en la que pueden participar hasta 12 jugadores.

El verano y las largas tardes al aire libre, son el momento perfecto para disfrutar de los juegos de mesa, que se convierten en una excelente opción para compartir momentos divertidos con amigos y familiares. Entre risas, competición amistosa y estrategia, estos juegos refuerzan los lazos sociales y ofrecen una alternativa a las pantallas, igual que los refrescantes juegos de agua.

Aunque en el pasado Prime Day causó furor el Sushi Go, una de nuestras propuestas favoritas es el Dobble, un juego para todas las edades que nos encanta porque es de partidas rápidas, ofrece varios modos de juego y es tan compacto que se puede llevar siempre encima, especialmente ahora que viajamos más.

Pero si esta versión nos gusta, ahora para las jornadas al aire libre hemos descubierto el Dobble Giant, una propuesta gigante para fomentar el movimiento, ya que combina diversión, observación y rapidez

Esta versión fomenta el movimiento. Amazon

La dinámica es la misma que el juego de mesa, solo que las tarjetas son ahora mucho más grandes. Los jugadores deben encontrar rápidamente objetos o patrones en las cartas, poniendo a prueba su agudeza visual y reflejos. Con partidas rápidas de 15 a 30 minutos, es perfecto para mantener el ritmo festivo sin aburrirse. Además, puede jugarse tanto en interiores como al aire libre, adaptándose a cualquier plan veraniego.

Además, está diseñado para grupos de 2 a 8 jugadores, lo que lo hace ideal para reuniones grandes o pequeñas. Sus ilustraciones coloridas y su mecánica intuitiva lo convierten en una opción apta para todas las edades. No requiere complicadas reglas, por lo que incluso los más pequeños pueden unirse a la diversión.

Diversión y movimiento en un solo juego

El Dobble gigante fomenta la interacción social, la sana competencia y el pensamiento rápido, valores clave en cualquier actividad lúdica. A diferencia de otros juegos que pueden volverse monótonos, este mantiene la emoción en cada partida gracias a sus múltiples variantes y su componente de observación.

Además, su diseño resistente y portátil permite llevarlo a la playa, la piscina o una tarde en el parque sin preocupaciones. Con su combinación de diversión, accesibilidad y dinamismo, es la opción perfecta para disfrutar del buen tiempo en compañía. ¿Listo para poner a prueba tu vista y rapidez? ¡El desafío está servido!