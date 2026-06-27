Todo el mundo las lleva en mi gimnasio: así son las zapatillas de moda, y son de escalada

La elección del calzado deportivo adecuado es muy importante, tanto para tus entrenamientos como para cuando te pones a prueba al aire libre. Un calzado cómodo, ligero y que encaje con tu pie a veces es complicado de encontrar.

Saguaro está en boca de todos y presente en todos los sitios. Las zapatillas cogen fuerza en el sector running, anteriormente lo hicieron en la escalada y ahora están también presentes en los gimnasios.

Propuesta de valor

La empresa Saguaro promociona zapatos sostenibles para los amantes de la naturaleza, con la premonición de conectar con la naturaleza debido a su fina suela. Su propuesta reside en "correr descalzo" con la puntera ancha que permite que los dedos sean flexibles.

La suela de por sí es fina, proponen la posibilidad de retirar la plantilla para tener la sensación de ir "más descalzo". Su material sintético y caucho en la suela la convierte en tu mejor aliado para correr por el campo, pasear o incluso ir de escalada.

La verdadera razón por la cual las lleva todo el mundo

Las zapatillas se han puesto de moda en los gimnasios. Últimamente, las salas de musculación se ven repletas de gente que lleva las nuevas zapatillas planas por excelencia.

¿Para qué vas a necesitar una zapatilla plana en el gimnasio? La respuesta es muy simple: para entrenar pierna. Bien es sabido que los días de pierna están marcados a fuego en la rutina de todos.

Cuando llega el día de entrenar pierna, sabes de sobra que tienes que llevar zapatilla plana para notar mayor estímulo y que el entrenamiento sea más efectivo. En su defecto entrenas descalzo, pero los calcetines te hacen perder agarre perjudicando tus esfuerzos.

Gracias a las Saguaro tus entrenamientos dan un vuelco de 180º. La exigencia puede ser mayor y superarás tus marcas personales. Gracias a sus materiales apenas notarás que las llevas, y cuando estés en medio de tu ejercicio favorito, notarás ese 'grip' extra que te hará ir un paso más allá.