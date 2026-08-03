Todo bajo control en el gimnasio: el nuevo imprescindible para tu rutina de ejercicios

Cuando llegas al gimnasio guardas las cosas en la taquilla y te diriges a la sala de musculación vas cargado con la toalla, la botella, los cascos, el teléfono y las llaves de la taquilla, sin darte cuenta vas cargado de un lado para otro.

Cuando terminas en una máquina tienes que estar pendiente de coger todo, de no dejarte nada atrás y hay veces que tienes que volver sobre tus pasos para coger aquello que se te ha olvidado. Con esta bolsa magnética todo está recogido y contigo en la máquina.

Lleva todo contigo

La bolsa magnética cuenta con espacio pensado para todas tus necesidades, para todas aquellas cosas que te llevas encima en el gimnasio y tiendes a cargar con ellas. En la parte trasera cuenta con 5 imanes que te permiten fijar la bolsa de forma segura soportando hasta 3,2kg.

Incluye un espacio para la botella de entre 590 y 1200ml y tiene un cierre de cordón que evita que esta se mueva. Cuenta con bolsillos para guardar tu teléfono o algún sobre azucarado que te aporte la energía extra que necesitas.

Tienes espacio más que de sobra para guardar lo que necesites y su correa de mano te permite transportar tus pertenencias de un lado a otro del gimnasio. Sus imanes son resistentes y soportan las vibraciones y los tirones propios del impacto cuando sueltes la carga, evitando que el teléfono y tus pertenencias caigan al suelo.

Su función oculta

Pensar que únicamente sirve para guardar y tener todas tus pertenencias en un mismo lugar es un pensamiento muy limitado en relación con su uso, esta bolsa magnética tiene un uso más ventajoso de lo que imaginas.

La función oculta que tiene es la de utilizarlo como sustitutivo del trípode. Estas harto de cargar con este, buscar una buena posición para apoyarlo o pedirle a alguien que te grabe para ver si la ejecución es la correcta o para subirlo a tus redes sociales.

Gracias a su imán puedes apoyarlo, enfocarte colocándolo en el punto y ángulo que más te convenga y darle al play, ahorrándote cargar con más cosas o depender de alguien.

¿Por qué es imprescindible? La bolsa magnética se encarga de todo lo externo a ti a la hora de entrenar. Cuando vas al gimnasio te evades de todo, hasta el momento que tienes que moverte de máquina en el que tienes que estar pendiente de que nada se te olvide.