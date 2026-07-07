No arrastres el cansancio de tu rutina, esta pistola de masaje relaja tus músculos

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Después de un entrenamiento duro y efectivo o una jornada intensa de trabajo, tu cuerpo se siente agarrotado y entumecido, y te encantaría liberar toda esa tensión muscular.

Ese momento de descompresión ahora llega de la mano de Cecotec, por una cantidad disponible para cualquier bolsillo. Podrás llevar tus entrenamientos al límite o estar tranquilo cuando llegues a casa tras un día intenso en la oficina.

La pistola de masaje cuenta con 99 niveles para que puedas ajustar según tus necesidades, adaptándose a tus preferencias y necesidades. Esto te permite mantener el control sobre tu sesión.

Desde su pantalla LCD podrás seleccionar los niveles y consultar el estado de la batería. Gracias a su motor potente y silencioso te asegura una experiencia suave y sin interrupciones, ideal para un uso.

Cabezales que se adaptan a todo tu cuerpo

Puedes personalizar tu masaje para las diferentes partes de tu cuerpo con los 8 cabezales intercambiables que incluye el pack. Incluye cabezal esférico, tipo clavo, tipo Y, tipo crescent, vertebral, tipo T, pequeño redondo y pequeño plano.

Cada uno está diseñado para un tipo de masaje específico para que ninguna molestia muscular complique tu día. Con 120 min de autonomía puedes disfrutar de largas sesiones de masaje sin preocuparte por la batería.

La evidencia científica lo tiene claro

En un estudio publicado en el Journal of Clinical and Diagnostic Research, se descubrió que utilizar la pistola de masaje en las primeras 24 horas tras el entrenamiento, provoca una reducción significativa del dolor en los días posteriores.

Otro estudio publicado en el International Journal of Enviromental Research and Public Health, concluyó que la terapia de percusión aumenta el flujo sanguíneo, eleva la temperatura del tejido y mejora la flexibilidad de los músculos sin perjudicar tu rendimiento.

¿Dónde no debo usarlo? La pistola de masaje está orientada a los músculos, si la pasas por encima de un hueso directo como la espinilla o la rótula, la vibración es molesta, dolorosa y puede causar hematomas.

Lo fundamental es evitar zonas óseas, gracias al regulador de niveles de intensidad y sus cabezales, podrás adaptar la fuerza en base a tu dolor y necesidades para que nada te detenga en tu recuperación.