Las cuotas del gimnasio tienen fecha de caducidad: todo en uno con la multiestación para tu casa

Todos los ejercicios del gimnasio los tienes en esta máquina

Con el termino de la 'operación bikini' los gimnasios deberían vaciarse de forma notable. Te debes estar dando cuenta de que no es el caso, el culto al cuerpo es una moda que ha llegado para quedarse, no es pasajera.

Salas de musculación repletas, gente esperando a que se liberen las máquinas, y otros tantos utilizándolas de forma simultánea. Todo esto mientras el calor te asfixia y te sientes más fatigado, AliExpress te ofrece la solución a toda esta problemática.

Las esperas en el gimnasio y las cuotas a final de mes, tienen las horas contadas. Con la multiestación SPORTNOW podrás ejercitar todos los músculos de tu cuerpo gracias a las posibilidades que te aporta.

Los límites los pones tú

En los gimnasios es un suplicio utilizar las poleas, porque siempre hay gente utilizándolas. Un par de poleas ajustables te brindan la posibilidad de ejercitar todos y cada uno de los músculos de tu cuerpo.

La barra te permitirá hacer sentadillas, y al ir incluida en la multiestación, te aporta una mayor estabilidad para que tu ejercicio se todo lo efectivo posible. El uso de la barra no solo se limita para la pierna, también podrás hacer pecho o incluso 'press militar'.

Que no se te escape ningún músculo

Más allá de la pierna y el pecho con la barra, las poleas te aportan un amplio abanico de posibilidades por no decir que te facilitan trabajar todo el cuerpo. Al ser un sistema de varias poleas las posibilidades son infinitas, pecho, hombro, abdomen, etc.

La gran ventaja de esta multiestación reside también en la inclusión de una barra de tracción, para que completes tus entrenamientos trabajando tu espalda mediante dominadas. Podrás hacer gran variedad de ejercicios para tu espalda y para trabajar tu abdomen.

¿Qué ventajas te aporta entrenar en casa? Las investigaciones en psicología del deporte y entornos de entrenamiento, analizan el impacto del estrés por evaluación social.

Entrenar en un entorno público eleva de forma inconsciente los niveles de cortisol, por la comparación social o la sensación de ser observado. Entrenar en casa hace que entrenes de forma efectiva, ya que te centrarás en la técnica y en una ejecución óptima del ejercicio.