Correr en la calle es imposible, pero en casa sí: esta cinta es perfecta si hace calor o diluvia

Cuando el asfalto quema en verano, el mejor entrenamiento es el que haces sin abrir la puerta de casa.

La DrumFit WayHome 1600 Obelia Ultraflex Pro demuestra que depender del tiempo para salir a correr es, sencillamente, cosa del pasado. Con un motor de 1500 W y 2 CV, velocidad ajustable de 1 a 16 km/h y un sistema de inclinación motorizada que replica el desnivel real de cualquier ruta, esta cinta convierte cualquier habitación en un punto de entrenamiento serio. No hace falta un gran espacio ni una inversión desorbitada para entrenar con garantías.

La inclinación automática Automatic Tilt alcanza hasta el 15% de pendiente de forma progresiva sin que tengas que tocar nada. Eso permite programar sesiones de subida exigente, trabajar la resistencia o simular una ruta de montaña desde el salón. Una ventaja real frente a cintas que solo permiten ajustar la velocidad y dejan el entrenamiento en algo plano y poco estimulante.

Por 429 euros, la DrumFit WayHome 1600 Obelia Ultraflex Pro incorpora además el sistema de amortiguación UltraFlex System con 8 elastómeros que absorben el impacto en cada zancada, protegiendo rodillas y articulaciones incluso en sesiones largas. Esa protección marca la diferencia cuando el volumen de entrenamiento sube semana a semana.

La superficie de carrera de 130 x 42 cm ofrece espacio real para zancadas largas y naturales, sin esa sensación de quedarse corto que tienen muchas cintas domésticas. Cuando no se usa, se pliega y ocupa el mínimo espacio posible. Un equilibrio entre rendimiento y practicidad que pocas máquinas de este rango consiguen.

El panel de control con pantalla LCD muestra velocidad, tiempo, distancia, calorías y pulsaciones en tiempo real, con función Scan para alternar entre parámetros. Además, el Training System incluye 12 programas predefinidos y 4 modos que combinan velocidad e inclinación, de modo que cada sesión tiene un objetivo concreto sin necesidad de improvisar.

Entre los accesorios incluidos de serie destaca el cinturón de masaje vibrador FatSlim, diseñado para activar la circulación y trabajar zonas específicas fuera de la carrera. A eso se suman un set de mancuernas y un soporte con almohadillas para ejercicios funcionales, lo que amplía las posibilidades de entrenamiento más allá del simple rodaje. Pocas cintas en esta franja de precio vienen tan completas.

La conectividad tampoco queda descuidada. Altavoces integrados, carga USB y soporte para tablet permiten entrenar con música, seguir una rutina en vídeo o ver una serie mientras acumulas kilómetros. El sensor de frecuencia cardíaca integrado en los manillares añade el control de pulsaciones sin necesidad de gadgets adicionales, para mantenerse siempre dentro de la zona de trabajo adecuada.

La DrumFit WayHome 1600 Obelia Ultraflex Pro es una máquina que se amortiza desde el primer día que llueve, hace calor extremo o simplemente no hay tiempo de salir. Potencia, amortiguación, programas de entrenamiento y accesorios reunidos en un equipo compacto que rinde a la altura de opciones bastante más caras, y que convierte el entrenamiento en casa en una opción tan válida como eficaz.