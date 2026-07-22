Progresa en casa o en el gimnasio: las gomas elásticas sirven para todo en tu rutina

No sabías que las necesitabas hasta que viste lo bien que te venían

Si acostumbras a ir al gimnasio es muy probable que veas a mucha gente usarlas, tanto al comienzo, en mitad o al final de la rutina. Si por contrapartida quieres empezar a hacer ejercicio en casa y estás buscando material, un buen comienzo son unas gomas elásticas de musculación.

Las gomas elásticas las puedes utilizar tanto en casa, en la oficina, en exteriores o incluso en el propio gimnasio. Podrás entrenar fuerza, progresar en dominadas, mejor tu fuerza en piernas y glúteos o incluso utilizarlas para trabajar tu movilidad y rehabilitación.

Las bandas están fabricadas en látex natural, lo que las hace resistentes al desgaste y ofrece esa elasticidad estable. El set no se limita a las 5 bandas, sino que incluye 6 accesorios, entre ellos se encuentran 2 asas acolchadas con anillas metálicas, 2 fundas protectoras y el anclaje a la puerta, todo ello con su respectiva bolsa de transporte.

Todo lo que te aportan

Las bandas las puedes utilizar para tu activación y movilidad al comienzo de tu rutina. De esta forma, preparas al sistema nervioso, a los músculos y previenes las lesiones típicas de gimnasio que se sufren a la hora de mover pesos pesados.

Otro uso muy recomendado de ellas es la asistencia mecánica, que te ayudará a progresar en tus rutinas. Son indispensables en ejercicios muy exigentes como las dominadas o los fondos en las paralelas.

Muchos otros usuarios las incluyen al final de la rutina en ejercicios para los bíceps, tríceps, glúteos o pecho. Te ayudan a mantener la tensión a lo largo de todo el ejercicio provocando lo denominado como bombeo facilitando la hipertrofia.

La evidencia científica

Un metaanálisis publicado en el Journal of Human Kinetics, demostró que el entrenamiento con bandas elásticas logra ganancias de fuerza y de masa muscular equivalente al entrenamiento con peso libre, debido a la tensión mecánica progresiva que se genera.

Un análisis de la American Geriatrics Society, estudió su uso en poblaciones adultas y personas en rehabilitación. Como las bandas no generan un impacto en las articulaciones, ayudan a incrementar la movilidad y fortalecer la musculatura estabilizadora.

¿Qué más necesitas para hacerte con ellas? Las bandas te sirven para cualquier fase o momento de tu rutina y tienen un impacto brutal en tu cuerpo, ayudándote a combatir el deterioro muscular irremediable con el paso del tiempo.