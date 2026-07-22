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Progresa en casa o en el gimnasio: las gomas elásticas sirven para todo en tu rutina

Bandas elásticas musculación
Bandas elásticas musculaciónRick Barrett | Unsplash
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Eduardo ÁlvarezCarlos Sánchez

No sabías que las necesitabas hasta que viste lo bien que te venían

Si acostumbras a ir al gimnasio es muy probable que veas a mucha gente usarlas, tanto al comienzo, en mitad o al final de la rutina. Si por contrapartida quieres empezar a hacer ejercicio en casa y estás buscando material, un buen comienzo son unas gomas elásticas de musculación.

Las gomas elásticas las puedes utilizar tanto en casa, en la oficina, en exteriores o incluso en el propio gimnasio. Podrás entrenar fuerza, progresar en dominadas, mejor tu fuerza en piernas y glúteos o incluso utilizarlas para trabajar tu movilidad y rehabilitación. 

GOMAS ELÁSTICAS MUSCULACIÓN

Las bandas están fabricadas en látex natural, lo que las hace resistentes al desgaste y ofrece esa elasticidad estable. El set no se limita a las 5 bandas, sino que incluye 6 accesorios, entre ellos se encuentran 2 asas acolchadas con anillas metálicas, 2 fundas protectoras y el anclaje a la puerta, todo ello con su respectiva bolsa de transporte.  

Todo lo que te aportan

Las bandas las puedes utilizar para tu activación y movilidad al comienzo de tu rutina. De esta forma, preparas al sistema nervioso, a los músculos y previenes las lesiones típicas de gimnasio que se sufren a la hora de mover pesos pesados. 

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Otro uso muy recomendado de ellas es la asistencia mecánica, que te ayudará a progresar en tus rutinas. Son indispensables en ejercicios muy exigentes como las dominadas o los fondos en las paralelas. 

Muchos otros usuarios las incluyen al final de la rutina en ejercicios para los bíceps, tríceps, glúteos o pecho. Te ayudan a mantener la tensión a lo largo de todo el ejercicio provocando lo denominado como bombeo facilitando la hipertrofia.

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La evidencia científica

Un metaanálisis publicado en el Journal of Human Kinetics, demostró que el entrenamiento con bandas elásticas logra ganancias de fuerza y de masa muscular equivalente al entrenamiento con peso libre, debido a la tensión mecánica progresiva que se genera. 

Un análisis de la American Geriatrics Society, estudió su uso en poblaciones adultas y personas en rehabilitación. Como las bandas no generan un impacto en las articulaciones, ayudan a incrementar la movilidad y fortalecer la musculatura estabilizadora.

¿Qué más necesitas para hacerte con ellas? Las bandas te sirven para cualquier fase o momento de tu rutina y tienen un impacto brutal en tu cuerpo, ayudándote a combatir el deterioro muscular irremediable con el paso del tiempo. 

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