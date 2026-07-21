La nueva fórmula que arrasa en Estados Unidos y que pronto podría llenar los gimnasios en España

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La modalidad que más calorías quema y te previene de lesiones

Encontrar el ejercicio aeróbico que más grasa quema en el menor tiempo posible, es una práctica habitual por la que todo el mundo pasa cuando quiere cuidarse o se apunta al gimnasio. Dar con ese ejercicio clave no es fácil, la amplia variedad de posibilidades tampoco ayuda a la hora de tomar una decisión.

Las tendencias en redes como los grupos de running, el pilates, power disk, parecen modas pasajeras. Hay una tendencia que está triunfando en Estados Unidos que está sorprendiendo a todos, el rebounding o Jumping Fitness.

El trampolín cuenta con un diámetro de 127 cm que te ofrece la gran libertad de movimiento, te permite regular la altura de manillas ajustándose a tu altura y necesidades.

Su base de 7 patas proporcionan a su estructura estabilidad y solidez, para que puedas saltar y hacer cualquier ejercicio de forma segura. Es fácil de desmontar para que su almacenamiento sea de forma cómoda y usando siempre el mínimo espacio

Lo más efectivo para quemar grasa

Un estudio realizado por Journal of Applied Physiology analizó la eficiencia del salto en trampolín en comparación con la carrera continua en cinta. El salto sobre una superficie elástica es un 68% más eficiente metabólicamente que correr.

Cuando saltas el cuerpo soporta la fuerza de la gravedad y obliga a activar el 100% de las células de tu cuerpo para estabilizarte. Esto quema un gran número de calorías superando con frecuencia las 600-800kcal por hora, por encima del ciclismo o el running.

Previene lesiones con la absorción de impacto

Cuando corres sobre asfalto o en la cinta estática, estás sometiendo a tus articulaciones a un impacto de entre 2 y 3 veces de tu peso corporal en cada zancada.

Sin embargo, el trampolín absorbe hasta un 80% del impacto articular. Lo que te permite trabajar en intensidades cardíacas altas sin necesidad de exponerte a posibles lesiones.

Los entrenamientos con el trampolín son más divertidos y atractivos. A diferencia de hacerlo en la bicicleta o en la cinta, en el trampolín entrenas al ritmo de la música siendo la práctica del ejercicio más entretenida.

Esta modalidad está triunfando en Estados Unidos, si adquieres el trampolín te adelantas a la tendencia del Jumping Fitness. Te aseguras hacer deporte y ejercicio de forma divertida, eficiente y sin riesgo de lesiones, qué más se puede pedir.