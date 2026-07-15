Entrena a tu ritmo, a tu hora y con tu música: la solución de Drumfit para los que odian los gimnasios llenos

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Entrena a tu ritmo y con tus condiciones gracias a Cecotec

Tener un entrenamiento eficiente donde poder despejar la mente tras un día duro es cada vez más complicado. A veces, toca adaptar los horarios del entrenamiento a horas donde menos tráfico de gente hay en el gimnasio y esto acaba lastrando tu día.

Amoldarte a esto puede acabar lastrando tu día o terminando por agotar tu paciencia. Llegas al gimnasio y tienes que esperar para usar las máquinas, el ruido no te permite evadirte y en ese momento darías lo que fuera por entrenar en otra parte a tu bola.

Cecotec tiene la solución para todos esos pensamiento intrusivos que te pasan por la mente. Ahora podrás entrenar en casa sacando el máximo partido a una de las máquinas más demandadas de las salas de musculación, el Rack.

La estructura es robusta y estable, con capacidad para soportar una carga de peso máximo de entrenamiento de 200kg. Cuenta con hasta 18 niveles ajustables para que puedas entrenar y disponer del material desde cualquier altura que precises.

Entrenamiento versátil y completo

Si acostumbras a ir al gimnasio sabrás de primera mano, con el permiso de las poleas, el rack es por excelencia la zona más concurrida del gimnasio y en la que todo el mundo quiere ejercitarse.

Las posibilidades son infinitas a la hora de usar un rack. Puedes tonificar tus hombros, pecho, espalda y las piernas si haces sentadillas. El ejercicio estándar del rack es hacer dominadas, colgarte de la barra para ejercitar tu espalda siendo este uno de los ejercicios más completos para tonificar y ganar amplitud en tu espalda.

Combina productos

Si quieres tener un gimnasio completo en casa que nada tenga que envidiarle a cualquier franquicia de gimnasios, puedes hacerte con un banco y con una barra olímpica con discos de peso.

De esta forma, lo que parecía un simple Rack, se termina convirtiendo en un gimnasio completo en una simple estructura. Desde esta ya podrías ejercitar más a fondo tus piernas, pecho y espalda para lograr los objetivos que tanto buscas en el gimnasio.

El poder del peso libre frente a las máquinas

Investigaciones publicadas por el Journal Strength and Conditioning Research, compararon la activación muscular de la sentadilla libre en rack frente a la sentadilla en multipower.

Los datos mostraban que la sentadilla libre en rack produce una activación muscular global un 43% superior. Todo ello no solo construye músculo, sino fuerza funcional y real para el día a día.

Gracias a Cecotec tienes la oportunidad de conformar el esqueleto de tu gimnasio casero para poder entrenar de forma efectiva y segura en casa, para que nada ni nadie se interponga en tu rutina y la consecución de tus objetivos.