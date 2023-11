Miravia rebaja cinco táperes de cristal un 40% para adelantarse a las ofertas del Singles Day

Ya es hora de tener tápares de cristal en el hogar y, sobre todo, si comes todos los días fuera de casa por motivos laborales o educativos. Los recipientes de plástico pueden ser perjudiciales si se calientan en el microondas, también pueden alterar el sabor de las comidas o, incluso, se corre el riesgo de que se descomponga el plástico que los recubre y llegue a tu comida.

Por eso, si no lo has hecho ya, es el momento de pasarse a los táperes de cristal porque se pueden calentar sin problemas en el microondas, no contienen toxinas, es más difícil que la comida se contamine de bacterias y no se tiñen con los alimentos, cuántos táperes de plástico tienes teñidos de rojo por unos macarrones con tomate...

Y, si la excusa para no pasarte a los de vidrios es que son más caros, Miravia te la ha desmontado con esta oferta de cinco táperes de cristal de diferentes tamaños y formas (hay redondos y rectangulares). Aunque su precio habitual es de 32 euros, ahora, gracias a los descuentos del Singles Day, se adelantan al Black Friday: están un 42% más baratos.

Datos estructurados producto Nombre: Táperes de cristal Descripción: Set de cinco táperes de cristal redondos y rectangulares con tapas de cierre hermético. Son compatibles con el lavavajillas, el microondas y el congelador. Marca: Max Home Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 18.99 Imagen:

Este conjunto de táperes de cristal es una de las apuestas seguras para invertir y ahorrar antes del Viernes Negro, que coincide este año con el 24 de noviembre. Se trata de un conjunto de cinco piezas, todas fabricadas de vidrio, que se adaptan a las necesidades del usuario, ya que algunas tienen forma rectangular y otras redondas.

Destacan por la tapadera con cierre hermético, una característica esencial cuando buscamos un buen táper de cristal. Y es que, gracias a esta prestación, evitamos que los líquidos se escapen o derramen o que el recipiente se abra, perdiendo toda la comida en la merendera o ensuciando la nevera o el congelador.

Si bien es cierto que todas las miradas comerciales parecen estar puestas en el próximo Black Friday 2023, no es la única fiesta de las ofertas y descuentos que podemos aprovechar. Desde hace algunos años, desde China, son muchas las tiendas y web que se suman al Día del Soltero, también conocido por su nombre en inglés, Singles Day, o por la fecha en la que se celebra, 11.11 (11 de noviembre).

Las webs y ecommerce que rara vez se pierden esta festividad comercial son Aliexpress, Miravia, Shein o Huawei, entre otras; por lo que conviene tenerlas en el radar para no perderse ningún buen descuento.

