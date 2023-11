El Singles Day ya ha empezado: dónde encontrar las mejores ofertas del Día del Soltero para adelantarse al Black Friday

Noviembre se ha convertido en el mes favorito de los ahorradores: el Black Friday, que este año se celebra el 24 de noviembre, acapara toda la atención con sus ofertas que, en muchos ecommerce, son las más altas del año. En algunas tiendas ya han comenzado con promociones anticipadas que animan a los usuarios a no esperar a final de mes. Sin embargo, no es la única fecha comercial a destacar este noviembre. El Singles Day, otro buen momento de descuentos, se celebra el 11 del 11, una fecha que cada año tiene más adeptos en España.

Esta jornada, conocida como Día del Soltero, tiene gran popularidad en China, aunque cada vez son más los países que se suman a esta celebración para aprovechar los descuentos de la jornada. Miravia ha sido uno de los primeros en sumarse los descuentos del Singles Day con ofertas de hasta el 70% en su catálogo especial de calentamiento para el 11 del 11. Este incluye productos de belleza y saludo, moda para el invierno, hogar y cocina, electrónica y mucho más.

Las mejores ofertas del Singles Day de Miravia

Polvos compactos, por menos de 6 euros. Entre las ofertas de belleza anticipadas del 11 de 11 de Miravia hemos encontrado los polvos compactos matificantes Fit Me de Maybelline New York con un 47% de descuento. Este aliado para nuestro make up controla los brillos y difumina los poros, además de fijar la base de maquillaje para una duración de hasta 12 horas. Este producto está especialmente recomendado para pieles normales y grasas. De costar 10,43 euros, en el Singles Day nos los llevamos por 5,50 euros.

Los polvos compactos Fit me de Maybelline. Miravia

Unas Converse por 32 euros. Las zapatillas Converse son unas de las favoritas del street style y el Singles Day de Miravia nos da la oportunidad de conseguir el modelo clásico Yougth en su versión de caña baja por poco más de 32 euros, perfectas para niños. Estas conservan la esencia del calzado de la marca: exterior de lona, suela de caucho y cierre con cordones.

Este modelo de caña baja está disponible en talla niños. Miravia

Los pañales Dodot Sensitive Extra, al 22%. Las familias con bebés saben cuál debe ser su foco de atención en estas jornadas de descuentos: los pañales. En el caso del Singles Day de Miravia, podemos encontrar el pack de 80 pañales de talla 1 de Dodot Sensitive al 22% de descuento, lo que supone un ahorro de seis euros respecto a su precio habitual. Por poco que parezca, cualquier oferta en este ámbito es bienvenida.

Estos pañales pertenencen a la gama Sensitive. Miravia

Una estantería al 50%. La organización del hogar es otro de los ámbitos que más atención recibe en estas campañas, puesto que somos conscientes de que una casa ordenada es mucho más efectiva. En la campaña previa al Día del Soltero en Miravia encontramos una estantería metálica casi al 50% para que, en vez de conseguirla por 59,90, pueda ser nuestra por 30,52. Incluye cinco baldas o estantes ajustables que pueden colocarse a diferentes alturas. Se puede montar tanto en vertical como en horizontal.

Esta estantería tiene una capacidad total de 875 kilos de almacenaje. Miravia

El cepillo eléctrico de Oral B, por menos de 60 euros. Los cepillos de dientes eléctricos se han convertido en unos indispensables para la salud bucodental en el hogar. Por ello, conseguir un buen modelo por menos de 60 euros es una gran oportunidad. El modelo Oral B Pro 3 3.500 está ahora rebajado un 31% en Miravia, una oportunidad perfecta para conseguir un dispositivo con control de presión sobre las encías, cabezal redondo para mejor limpieza y temporizador incorporado.

Este cepillo incluye un control de presión sobre las encías. Miravia

