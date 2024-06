El tablero perforado con el que podrás organizar tu escritorio y tener a mano tus objetos indispensables

Cuánto tiempo habremos perdido buscando tijeras, lápices y bolígrafos por todo el dormitorio sin éxito alguno. Ser organizado sigue siendo aún la tarea pendiente de muchos que necesitarían una pequeña ayuda. Desde organizadores de cajones hasta para los armarios son algunos de los elementos para quienes buscan tener todo en orden sin mucho tiempo ni esfuerzo.

¿Y existe alguna herramienta para mantener el orden también en nuestro escritorio? Desde 20deCompras hemos descubierto que sí. Sin necesidad de obras ni de grandes cambios, la organización de nuestro lugar de estudio o de trabajo puede cambiar fácilmente con un pequeño truco (y económico) de Ikea. Parece mentira, pero no lo es, al igual que los escritorios con estanterías incluidas multifuncionales que nos ayudan a tener un lugar de trabajo, aunque no tengamos espacio en casa.

La multinacional sueca ha ideado unos tableros perforados que te encantarán, donde poder colocar estantes y objetos que se puedan cambiar a nuestro antojo, según las necesidades del día a día. De esta forma, nuestro escritorio siempre será un espacio cambiante que se acople a nuestro día a día.

Lo mejor es que no solo lo puedes colocar en tu escritorio, según los objetos de almacenamiento que compres puede servir, incluso, para colocar en el recibidor o en el cuarto de baño. Este tablero se llama Skaids y los accesorios que en él puedes colocar tienen el mismo nombre. Así que, busca cuáles son tus favoritos o en qué estancia de tu casa lo necesitas y no pierdas de vista uno de los modelos más vendido del ecommerce por solo 20 euros.

Tablero de oficina que queda igual de bien en el baño, el recibidor o en la cocina para tener accesorios pequeños a mano. Ikea

En la página de Ikea tienes disponibles multitud de accesorios para estos tableros perforados de muchos tamaños (todos diferentes entre sí). Además, esta no es la única medida disponible de tablero, sino que tienes a la venta más grandes y pequeños, según la pared que tengas libres y el uso que le quieras dar.

¿Cómo mantener el orden en tu escritorio?

Escritorio minimalista Getty Images

Para conseguir un espacio de estudio o trabajo en calma para poder concentrarnos sin distracciones es importante mantener el orden. Para ello, debemos tener el mínimo de cosas posibles visibles, dando prioridad a las que vayamos a utilizar cada día y guardando el resto en los cajones. Además, es importante dar una vida mejor a lo que ya no utilizamos o reciclar lo que ya no se puede seguir usando. Optar por el minimalismo y no acumular objetos es imprescindible para conseguir un hogar con mayor comodidad.

