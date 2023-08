Esta es la estantería de Ikea de 10 euros que ayuda a reducir el ruido visual en la cocina o el baño

El orden en casa se ha convertido casi en una obsesión, más desde que las redes sociales no dejan de mostrarnos trucos y soluciones efectivas para ayudarnos a mantenerlo. Tal es la popularidad de estos vídeos que en España no abandonan la lista de top ventas productos como los estantes para colocar debajo del fregadero o los organizadores de cajones. Aunque el armario fue el encargado de hacernos acusar la necesidad de aprovechar el espacio en casa, el dormitorio no es la única habitación en la que buscamos tener todo ordenado... ¡y evitar el ruido visual!

De hecho, a nadie le gusta tener todas las pertenencias a la vista sin orden lo que provoca un efecto de desorganización que ninguno queremos sufrir en nuestro propio hogar. Esta sensación se extiende por toda la casa, puesto que la cocina y el baño son otros de los puntos conflictivos en los que podemos evitar el caos que produce la acumulación de artículos tomando ciertas medidas. Si ya has intentado ampliar el espacio de estas estancias sin obras y, aun así, necesitas más, tenemos la mejor solución: se trata del estante de abedul Nereby, una propuesta en colores neutros naturales que cuesta menos de 10 euros y que soluciona los problemas de ruido visual en cuestión de minutos.

Es ideal para instalar en cocinas y cuartos de baño. Ikea

Perteneciente a la serie Nereby de Ikea, esta estantería de pequeño tamaño se convierte en una aliada indiscutible de cocinas y baños pequeños donde aprovechar el espacio es en una necesidad. Y es que con unas medidas reducidas (40,3x12,2x9,9) asegura el almacenamiento cómodo de botes y tarros de pequeño tamaño pero sin afectar al orden o la estética de nuestra casa. Lo logra gracias a dos aspectos fundamentales: el primero, un diseño minimalista en blanco y madera que no tienden a destacar (salvo por la decoración que podamos colocar, ya sea un jarrón o un cuadro); el segundo, su morfología para anclarse a la pared con facilidad para aprovechar paredes.

Cabe destacar que esta estantería ha sido concebida como una solución de almacenaje inteligente que aportare calidez y suavidad a las cocinas, tal y como puede leerse en la web de Ikea. Pero, también es ideal para aprovechar el espacio en el cuarto de baño y colocar los botes de gel, champú o crema que solemos dejar en el borde de la bañera o, directamente, en el plato de la ducha.

Trucos para eliminar el ruido visual en casa

La estantería de la serie Nereby de Ikea es solo una de las soluciones que podemos implementar en nuestro hogar para eliminar el ruido visual en casa. De hecho, hay una serie de trucos que todos deberíamos poner ya en práctica en casa para que la sensación de orden siempre esté presente.

Atención a los cables. Estos son unos de los principales potenciadores de ruido visual en casa y no dejamos de encontrarnos con soluciones que tratan de esconderlos o, al menos, evitar los enredos. Nuestras propuestas favoritas (¡y las más baratas!) son las guías adhesivas para que no se mezclen los cables.

Estos son unos de los principales potenciadores de ruido visual en casa y no dejamos de encontrarnos con soluciones que tratan de esconderlos o, al menos, evitar los enredos. Nuestras propuestas favoritas (¡y las más baratas!) son las guías adhesivas para que no se mezclen los cables. Botes iguales. Tener el bote de champú, el de gel y el de otros productos que usamos para el aseo es lo menos ‘aesthetic’ que podemos tener. Por eso, podemos contribuir a la sensación de orden y relajación incluyendo dispensadores iguales que combinen con la decoración de nuestro baño. Lo mismo ocurre con la despensa: los botes de cristal son un ‘must’ para nuestro descanso mental.

Tener el bote de champú, el de gel y el de otros productos que usamos para el aseo es lo menos ‘aesthetic’ que podemos tener. Por eso, podemos contribuir a la sensación de orden y relajación incluyendo dispensadores iguales que combinen con la decoración de nuestro baño. Lo mismo ocurre con la despensa: los botes de cristal son un ‘must’ para nuestro descanso mental. Larga vida a las cestas. Y si hablamos de un producto organizativo por excelencia, las cestas se merecen ese título. Perfectas para almacenar las toallas, las latas en la cocina, las camisetas en el armario y las películas del salón. ¿Hay acaso otro elemento más versátil?

