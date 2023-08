Organizadores de ropa que te facilitan la vida y cuestan menos de 12 euros en Ikea

El orden en casa es una de nuestras prioridades, sobre todo desde que hemos comprobado cómo merece la pena invertir tiempo en esta tarea para conseguir un espacio relajado y organizado. De hecho, en España se han popularizado alternativas como organizadores bonitos para que nuestros cables no estén a la vista y que, por tanto, no creen ruido visual. Nuestra tarea pendiente sigue siendo cómo organizar el armario, un espacio en el que tendemos a acumular más de lo que necesitamos. Aunque aprovechamos los cambios de temporada para esta tarea, no es suficiente si no apostamos por soluciones que nos ayuden a que la ropa se mantenga ordenada.

Esta situación se complica si, dado el escaso espacio del que disponemos en casa, también guardamos en nuestro vestidor las mantas, sábanas y toallas para que no cojan polvo. Así, los textiles del hogar y nuestras prendas de vestir conviven en un mismo espacio que, de no estar organizado, puede hacernos perder mucho tiempo cada vez que tenemos que buscar el conjunto diario. Por ello nos esforzamos en dar con organizadores de ropa que nos facilitan la vida, que no requieren una instalación compleja ni obras... ¡y en Ikea los hemos encontrado por menos de 12 euros!

Para empezar, podemos incluir en nuestro armario el clásico bloque de almacenaje Skubb, con seis compartimentos que nos permiten aprovechar el espacio vertical desde la barra de colgar las prendas. Se adhiere mediante un velcro y es muy útil para colocarlas dobladas, e, incluso, accesorios, cuando no disponemos de cajones para almacenarlos. Sus medidas de 35x45x125 centímetros lo hacen bastante versátil para instalar en distintos vestidores y, a cambio, multiplica su capacidad considerablemente. También está disponible en color negro y puede combinarse con otros productos de la gama Skubb para conseguir un armario en orden.

Este organizador aprovecha el espacio vertical del armario. Ikea

Datos estructurados producto Nombre: Organizador vertical Skubb Descripción: Estante de almacenaje para armario con 6 compartimentos. Se adhiere mediante velcro. Está disponible en color blanco y negro. Marca: Ikea Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 11.99 Imagen:

Poco se habla de los complementos, las joyas o las gafas de sol que rara vez sabemos cómo guardar o qué espacio de casa proporcionarles; y es que, aunque sean pequeños, requieren un lugar de almacenamiento propio (nada de la mesa de la cocina, del salón o sobre los aparadores). Este es el motivo que nos ha llevado a fijarnos en la bandeja apilable Godmorgon, dividida en cómodos compartimentos de plástico transparente para poder ver con facilidad todo lo que almacena. Cabe destacar que, aunque son perfectos para incluir en cualquier cajón o superficie, están diseñados para encajar a la perfección en la cajonera de la misma serie ya que incluye unas ranuras para colocarlas y hacer una estructura de varios pisos.

Esta bandeja ayuda a compartimentar los cajones. Ikea

Datos estructurados producto Nombre: Bandeja con compartimentos GODMORGON Descripción: Bandeja de compartimentos apilables con separaciones para guardar joyas y objetos de pequeño tamaño. Marca: Ikea Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 8.99 Imagen:

Los zapatos son, quizá, el elemento que más nos cuesta ubicar en el armario: primero, porque no queremos que las suelas estén en contacto con otras prendas; segundo, porque hay que apilarlos para evitar que ocupen más espacio del que disponemos. Dos pequeños hándicaps a los que podemos poner solución apostando por las cajas de tela de la serie Skubb de Ikea que, por menos de 10 euros, nos aseguran cuatro fundas de fácil acceso y manejo para guardar todo tipo de calzado.

Estas cajas apilables son perfectas para los zapatos. Ikea

Datos estructurados producto Nombre: Cajas apilables Skubb Descripción: Caja para zapatos de color blanco con unas medidas de 22x34x16 centímetros. Gracias a la rejilla el aire circula por el interior y facilita ver el contenido. Marca: Ikea Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 9.99 Imagen:

Con un diseño blanco y elegante y unas medidas adecuadas para guardar cualquier zapato sin saturar el espacio del armario, estas cajas de zapatos lavables (¡punto a favor!) nos encantan porque incluyen rejilla de ventilación que, además, nos permite ver con facilidad cuál es el par que tenemos guardado en cada funda. También se abren y cierran con velcro para que ni a los más pequeños de la casa se les resistan y, cuando no queramos usarlas, se pliegan hasta formar un rectángulo plano que podremos guardar con comodidad en cualquier cajón. ¿Se puede pedir más?

