La ingeniosa solución de Ikea para proteger tus muebles del arañazo de tus gatos

En España, el número de gatos como mascotas ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, superando los 5,9 millones de felinos registrados en 2021, según un estudio de Statista. Sin embargo, junto con la alegría de tener un compañero peludo en casa, surge la preocupación por el cuidado de los muebles, ya que los gatos tienen la necesidad natural de afilar sus uñas y estirarse, actividades que suelen realizar en superficies poco adecuadas, como el sofá.

Ante este desafío, Ikea ha encontrado una solución ingeniosa y asequible: el felpudo Sindal, fabricado con fibra de coco. Este material resistente y duradero resulta ideal para que los gatos puedan satisfacer su instinto de rascado, sin dañar el mobiliario. Además, su diseño discreto y versátil permite integrarlo fácilmente en cualquier estilo de decoración, ya sea en posición horizontal o vertical, adhiriéndolo a puertas o paredes con cuelga fáciles.

La fibra de coco del felpudo Sindal ofrece múltiples ventajas para los gatos. Su textura resistente y sonora les resulta atractiva, y a medida que van desgarrando la superficie, se enfrentan a un desafío estimulante que disfrutan. Además, su bajo precio, de menos de seis euros, permite reemplazarlo sin gran impacto económico cuando se deteriore por el uso intensivo.

Este felpudo encantará a nuestra mascota. Ikea

Datos estructurados producto Nombre: Felpudo Sindal Descripción: Felpudo fabricado con fibra de coco para ofrecer un producto resistente. Se limpia fácilmente sacudiéndola o pasándole el aspirador. Diseñada con una trama decorativa con textura. Marca: Ikea Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 5.49 Imagen:

Este felpudo natural de fibra de coco que tantos eligen para potenciar la decoración natural de su casa puede ser ideal para crear una nueva zona de rascado para nuestro gato, en horizontal o en vertical (se puede adherir con cuelga fáciles a la parte posterior de las puertas), que les encantará. ¿Los motivos? Parece un elemento más de casa, su fibra es resistente y muy sonora y, poco a poco, podrán ir desgarrando la superficie creándoles un reto con el que disfrutarán. Además, como solo cuesta seis euros, no nos afectará que lo rompan antes de lo previsto, un hecho que, sin duda, nos indicará el gran éxito que ha tenido el rascador para nuestro gato.

El truco de unir el elemento rascador a los muebles

Si aun así nuestro gato sigue prefiriendo los muebles de nuestro hogar, en Ikea también tienen otra solución efectiva para protegerlos. Lurvig, una esterilla que funciona como rascador y que puede colocarse alrededor de las patas de mesas, sillas o sofás, para evitar que el animal las estropee al afilarse las uñas o estirarse. Con unas medidas de 25x63 centímetros, es apto para varios muebles y tiene una fácil instalación.

Este rascador se enrolla en las patas de las mesas. Ikea

Datos estructurados producto Nombre: Rascador para gatos Lurvig Descripción: Esterilla de protección para colocar en las patas de los muebles que funciona como rascador para gatos. Perfecto para mascotas que se estiran o afilan las uñas en los muebles. Tiene unas medidas de 25x63 centímetros y se instala fácilmente. Marca: Ikea Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 6.99 Imagen:

¿Qué rascador prefieren los gatos?

Conscientes de que el rascado de uñas de los gatos es una necesidad que, además, repercute directamente en su salud, como sus dueños, debemos procurarles todo lo necesario para que puedan llevarlo a cabo. Y no de cualquier forma, sino de la correcta. Así, para dar con el mejor rascador hay que tener en cuenta las preferencias de los felinos, quienes suelen escoger aquellas superficies con altura (para poder estirar por completo sus músculos) y solidez que les permitan estirarse para alcanzarlas y agarrarse sin desgarrar a la primera. Además, es importante que lo puedan hacer en vertical y en horizontal para satisfacer las necesidades de cada momento

Eso sí, sin importar el modelo que escojamos (tipo árbol, poste o alfombrilla), es esencial buscar propuestas resistentes que llamen su atención y que eviten que acaben afilando sus uñas en nuestros muebles. De hecho, si el rascador se tambalea o se cae cuando lo usan, ten claro que no lo utilizará y que buscará alternativas donde saciar su instinto.

También cabe prestar atención al material, que debe cumplir dos requisitos: generar ruido cuando los arañan y, poco a poco, desgarrarse para generar la estimulación adecuada. Además, no debe ser parecido a otros que utilicemos en casa a modo de decoración, ya que nuestro gato no entenderá por qué puede rascar algunos elementos y otros no.

