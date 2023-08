Xiaomi no solo tiene la fuente 'smart' para mascotas más popular: ahora apuesta por un comedero con dispensador automático

Que a nuestra mascota no le falte de nada es el mantra que nos repetimos una y otra vez desde que llegó a nuestro hogar. Por ello, nos esforzamos para facilitarle todo lo necesario para su bienestar, tanto si estamos nosotros en casa como si no. Para paliar sus necesidades en esta última situación, se han popularizado las fuentes inteligentes que, además, evitan usar los bebederos clásicos que no son del todo recomendables para nuestras mascotas. Y es que, gracias a estos dispositivos, nuestros animales tienen siempre a su disposición agua fresca y en movimiento, lo que evita el estancamiento y, por tanto, la proliferación de bacterias. Ahora, además de las fuentes, también están causando furor los comederos smart como el Pet Food Feeder de Xiaomi.

Este comedero tiene una capacidad de 1,8 kilos de alimento seco para mascotas. Xiaomi

Este comedero inteligente permite que nuestra mascota disponga de comida de forma automática las 24 horas al día. Esto es posible porque el dispositivo se sincroniza con la aplicación de Mi Home, de Xiaomi, para controlar la frecuencia de dispensación y la dosis desde cualquier lugar, incluso aunque no se esté en casa. Este sistema de Xiaomi, que también lanzó una popular fuente inteligente para mascotas, está diseñado con una estructura de seis rejillas para garantizar que la cantidad que se pone a disposición del animal es la que nosotros hemos establecido previamente. Además, está diseñado para todo tipo de alimento seco, independientemente de su tamaño, puesto que su compatibilidad es para granos de pienso de 5 a 12 milímetros.

Se trata, asimismo, de un gadget que garantiza que nuestra mascota va a recibir su dosis de comida, aunque pueda haber fallos en la red eléctrica o sin internet. Esto es posible porque el sistema de dosificación dispone de una prestación de emergencia integrada para garantizar la dosificación regulada establecida.

En cuanto al almacenamiento del pienso, se da en una cubeta de 1,8 kilos de capacidad, lo que se traduce en unos 20 días de alimento. Su junta selladora en la tapa permite que los granos estén siempre frescos, algo a lo que también contribuye los cartuchos desecantes que se pueden reemplazar en este compartimento. Tampoco debemos preocuparnos porque nuestra mascota encuentre el alimento, puesto que la puerta giratoria lo oculta para que no coman con ansiedad o más de lo debido.

Cómo debe ser el comedero para mascotas

Aunque pueda parecernos una decisión menos importante, escoger un buen comedero para nuestra mascota es fundamental para garantizar su salud. Por ejemplo, es recomendable que las piezas estén fabricadas en acero inoxidable, lo que asegura que es más adecuado para la exposición alimentaria. De hecho, la Pet Food Feeder, de Xioami, tiene este material en sus principales elementos. Esto también facilita la limpieza de los componentes, además de su carácter desmontable.

Además, es importante asegurarnos de que la fisionomía de nuestra mascota es adecuada para el comedero, puesto que de ello depende la posición de su cuello o lo que tengan que estirarse para conseguir el alimento.

