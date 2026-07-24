Sin horarios, sin desplazamientos y sin excusas: entrena en casa a tu aire con al Drumfit Indoor 6000

El tiempo, la hora o incluso hasta la pereza pueden contigo para salir a entrenar. El mínimo inconveniente que te brinda la excusa necesaria para quedarte en casa y ahorrarte el ir a entrenar.

Las clases grupales indoor se colapsan y las cuotas del gimnasio no ponen de su parte. Gracias a Cecotec ninguna de estas excusas te servirá, ahora podrás entrenar a tu ritmo, con tu serie favorita en el confort de tu hogar.

La bicicleta estática de Cecotec cuenta con un sillín ergonómico acolchado para un mayor confort, un manillar ajustable para que lo pongas a tu gusto y la resistencia es ajustable mediante un botón para exigirte más físicamente.

Hasta el último detalle

La botella para el reposabotellas da que pensar que la marca ha pensado hasta el ultimo detalle, haciendo compleja una sencilla bici estática para dotarla de mayor utilidad. Su pantalla LCD actúa como centro de mandos, desde aquí podrás monitorizar la velocidad, el tiempo, la distancia y las calorías consumidas.

Otro detalle que marca la diferencia es el Hands Free, un soporte para que puedas apoyar tus dispositivos, ya sea la tablet, el smartphone, un libro o el dispositivo que prefieras para acompañar tu rutina de entrenamiento.

Respaldado por la ciencia

Un estudio publicado en el European Journal of Applied Physiology, comparó la sobrecarga en tobillos, rodillas y cadera entre el ciclismo indoor y la carrera a pie. Al estar sentado y mantener los pies fijos en los pedales, se elimina por completo la fuerza de impacto contra el suelo.

La bicicleta estática reduce el estrés compresivo en los cartílagos hasta un 80% en comparación con la cinta de correr. Esto convierta a esta herramienta cardiovascular, en la mejor opción para gente con lesiones, malestar, dolencias musculares o simplemente para quienes quieren cuidarse sin machacar sus articulaciones.

Entrenar en casa a tu ritmo, a la hora que quieras, sin que nadie moleste y disfrutando de una serie o una película si que tiene precio, y está a tu alcance. A la hora de realizar una compra como esta hay que poner en la balanza el confort y los beneficios que te aporta, una vez lo haces te das cuenta de que no la quieres, sino que la necesitas.