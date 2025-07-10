Lo siento por tu cartera: este reloj Timex a este precio se va a sumar a tu colección

Los relojes clásicos nunca han pasado de moda, y si eres de los que los colecciona, hay uno irresistible.

Quien colecciona relojes sabe que cada modelo tiene un uso, para cada ocasión, para cada tipo de vestimenta o evento. Hay quienes prefieren los modelos clásicos para ocasiones formales, otros apuestan por deportivos para el día a día, y están los que buscan ese reloj versátil que se adapta a cualquier outfit sin llamar demasiado la atención.

Para muchos, el encanto está en encontrar modelos que sumen a la colección y que, además, no exijan dejarse medio sueldo en el intento. Es lo que ha impulsado las ventas de marcas que "clonan" éxitos clásicos, pero eso no ha desplazado a las firmas más top desde siempre, como por ejemplo Timex.

Timex Expedition Scout Este reloj, a la venta en varios colores y versiones, es una apuesta segura independientemente del 'outfit' con el que quieras combinarlo.

Durante el Prime Day, esta marca tiene varios relojes superventas rebajados de precio, y no poco. Entre ellos está el Timex Expedition Scout, que en particular es atractivo en la versión con correa de piel, una de las elegidas entre las ofertas.

El Timex Expedition cuesta de forma temporal solo 59 euros, toda una ganga que es difícil de ignorar, y además el envío es gratis si tienes cuenta de Amazon Prime, requisito indispensable para acceder a todas estas ofertas.

Hay otros modelos de esta misma marca que también están rebajados, algunos incluso más baratos si cabe.

Un reloj que no falla nunca

Este es el típico reloj que puedes ponerte para ir a la oficina, salir de excursión un sábado o incluso para dar un paseo por la ciudad, y siempre va a responder. Lo bueno de Timex es que lleva décadas perfeccionando esa fórmula de “todo lo que necesitas y nada que no”, y este modelo es el ejemplo perfecto.

Aunque no es un reloj de acero macizo, la caja de latón de 40 mm con acabado mate le da un aire robusto y discreto. El cristal mineral protege la esfera de los golpes y arañazos del día a día, y la correa de dos piezaz de piel resulta cómoda incluso tras varias horas de uso. Pero lo que realmente marca la diferencia es la esfera: índices arábigos completos, visualización clara de las horas y minutos, y ese toque práctico de la ventana de fecha que siempre viene bien.

Además, incorpora el sistema de iluminación INDIGLO, una tecnología patentada por Timex que permite leer la hora en la oscuridad con solo pulsar la corona. Es una de esas funciones que parecen un extra, pero que se acaban usando mucho más de lo que imaginas.

El movimiento de cuarzo asegura precisión y un mantenimiento mínimo. No hay que preocuparse por darle cuerda ni por ajustes constantes: basta con cambiar la pila cada cierto tiempo y listo. La resistencia al agua de hasta 50 metros lo hace apto para salpicaduras, lavarse las manos o incluso nadar de forma ocasional, aunque no está pensado para buceo ni deportes acuáticos intensos. Es un reloj pensado para el uso diario, para acompañarte en cualquier plan sin que tengas que estar pendiente de él.

Uno de los detalles que más valoran quienes lo han probado es la facilidad de lectura. Los números grandes y el contraste de la esfera hacen que sea muy sencillo consultar la hora de un vistazo, incluso cuando vas con prisas.

La función QuickDate permite ajustar la fecha rápidamente, algo que se agradece cuando toca cambiar de mes. Y aunque el grosor de 11 mm puede parecer elevado para un cuarzo, tiene sentido si se tiene en cuenta el sistema de retroiluminación, que necesita algo más de espacio para funcionar correctamente.

El Timex TW4B018009J no es un reloj silencioso: el tic-tac del movimiento de cuarzo se deja oír, sobre todo en ambientes muy tranquilos. Para algunos, esto puede ser un detalle encantador, casi terapéutico; para otros, una pequeña molestia si lo dejas en la mesilla de noche. Pero más allá de eso, la sensación general es la de un reloj honesto, que cumple lo que promete y que, por el precio que tiene, ofrece mucho más de lo que cabría esperar.