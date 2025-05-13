Timex le da una vuelta de tuerca a los Casio de toda la vida: en azul y con batería casi para siempre

Si te gustaban los Casio F-91W, hay un Timex que se les parece bastante, pero en color azul.

Hay modas que nunca se van, y en tiempos en los que la obsolescencia es galopante en dispositivos tecnológicos, mucha gente prefiere agarrarse a dispositivos que duren para toda la vida, y ahí el sector de los relojes es quizás el que más destaca.

Todos recordamos los míticos Casio F-91W, negros y con pantalla verde, y siguen a la venta, pero hay ya otras alternativas que le hacen sombra e introducen algunos toques renovados, como sucede con el Timex T80.

A primera vista es prácticamente idéntico, con la diferencia de que Timex tiene mayor variedad de colores. Eso y que es un poco más caro, pero no demasiado porque cuesta 57 euros.

Timex T80 Este reloj clásico, analógico, es un reloj para toda la vida y con una autonomía de diez años.

Diez años de reloj, algo que ya no se ve hoy día

Con un diseño como el de los relojes analógicos de toda la vida, pero con toques de modernidad muy bien introducidos, este modelo es un reloj para todos los días, “de batalla” y que cumple con lo básico, que es lo que mucha gente quiere y nada más.

Si hay algo que destaca por encima de todo en este modelo, es su impresionante autonomía: funciona con una pila de botón que puede durar hasta diez años sin necesidad de reemplazo, y eso es una rareza en estos tiempos de relojes inteligentes que hay que cargar a diario.

Ese nivel de autonomía convierte al Timex T80 en un reloj perfecto para el día a día. Es de esos accesorios que se colocan en la muñeca y, literalmente, te olvidas de que están ahí hasta que realmente necesitas consultar la hora. Times ha sido siempre sinónimo de relojes resistentes y accesibles, y este modelo no es la excepción.

Su construcción es robusta, como no podía ser de otra forma, y está pensada para soportar el uso cotidiano sin deteriorarse fácilmente. Además, cuenta con resistencia al agua de hasta 50 metros.

En color azul, una novedad que se agradece

Además de su durabilidad y eficiencia energética, el Timex T80 también sabe cómo llamar la atención desde el punto de vista estético. Está disponible en varios colores, pensados para distintos estilos y preferencias, pero hay una versión que realmente destaca por encima de las demás: el modelo en azul.

Este acabado tiene un tono profundo, no solo en la correa, sino también en los detalles y en la luz. Nada del verde de toda la vida de los Casio, y eso hace que sea un toque distintivo a agradecer.

Está también a la venta en color verde y dorado, prácticamente al mismo precio, así que tienes donde elegir dependiendo de lo que más te guste.