Invicta homenajea al Rolex Submariner: varios de sus relojes, a precio de ganga en Amazon

Los relojes Invicta son una apuesta segura si quieres un diseño elegante sin gastar mucho. Con buena calidad de materiales y maquinaria fiable, destacan entre las opciones asequibles.

Si estás buscando un regalo (o autorregalo) útil, elegante y asequible, un reloj Invicta puede ser una gran opción. Aunque tienen precios ajustados, se desmarcan claramente de otros relojes económicos que parecen de juguete. Su diseño está claramente inspirado en clásicos de la relojería como el Rolex Submariner, ofreciendo una apariencia sofisticada sin caer en imitaciones baratas.

Lo interesante de estos relojes es que están fabricados en acero inoxidable, y muchos modelos incluyen movimientos automáticos o de cuarzo de calidad más que respetable. Esta combinación de buen diseño, materiales duraderos y funcionamiento fiable ha convertido a los Invicta en una de las marcas mejor valoradas en Amazon dentro de su rango de precio.

Entre sus modelos más populares destaca el Invicta Pro Diver 8926OB, disponible en distintas combinaciones de color que rinden homenaje a los grandes diseños de Rolex. Es un reloj que logra captar la esencia del lujo clásico, pero al alcance de la mayoría de bolsillos.

Modelos destacados en oferta

Aquí tienes algunos de los Invicta Pro Diver más interesantes que se pueden encontrar actualmente en promoción:

Si tu presupuesto ronda los 100 euros o menos, es difícil encontrar un reloj automático con mejor presencia y calidad que los Invicta. Eso sí, si estás dispuesto a gastar algo más (sobre los 200 o 300 euros) marcas como Seiko ya comienzan a ofrecer opciones más completas. Aun así, para una primera incursión en la relojería mecánica, Invicta ofrece mucho por muy poco.

Lo que ofrecen por dentro y por fuera



En cuanto a su maquinaria, los modelos automáticos utilizan calibres comparables a los de entrada de Seiko, aunque sin certificaciones oficiales de precisión ni resistencia al agua. Eso no significa que sean poco fiables: según Invicta, estos relojes pueden soportar hasta 200 metros de profundidad, más que suficiente para la mayoría de usos, incluso actividades acuáticas exigentes.

Eso sí, al tratarse de relojes muy económicos, hay algunos aspectos en los que se notan recortes. El cristal no es de zafiro sino mineral, lo que implica una menor resistencia a los arañazos. También la luminiscencia es algo más débil y con puntos más pequeños en comparación con relojes de gama alta. Lo bueno es que la correa es intercambiable por cualquier otra de 22 mm, permitiendo personalizar el reloj con facilidad.

Para quienes buscan un reloj que no necesite mantenimiento constante o que no se usará a diario, los modelos de cuarzo de Invicta son también una alternativa recomendable. Son más económicos aún, y no requieren estar en movimiento para mantener la hora.