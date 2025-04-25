Este cronógrafo chino tiene mucha historia detrás: de exclusivo de aviadores a modelos homenaje

En el mundillo de los relojes, hay ediciones limitadísimas que han hecho historia.

Uno de los relojes mejor valorados por los expertos es de los aviadores chinos, aunque su precio es elevadísimo.

Los amantes de los relojes saben, como los de los coches, todos los modelos más conocidos que hay o ha habido a la venta y detalles que para otros pueden ser insignificantes, pero que son fundamentales para darles valor.

En el sector hay unos pocos modelos conocidos por todos, como los Omega Speedmaster o los Rolex Daytona, que tienen mil clones y homenajes, pero a su vez hay otros que son más "de nicho" pero igualmente valorados. Es lo que ocurre con el Seagull 1963, que tiene un homenaje a su altura en el Red Star ST1901.

Red Star ST1901 Este reloj de tipo militar llegado de China es uno de los modelos más queridos por los coleccionistas.

Cuesta apenas 100 euros y tiene envío exprés, pero sobre todo destaca su valor estético y mecánico, con detalles que hacen que sea todo un objeto de colección, incluso si hablamos de un "clon".

Aunque no está a la venta en España, AliExpress lo entrega en unos cinco días a nuestro país, con devolución local a través de Correos si la necesitas.

Un diseño icónico y con historia

Este modelo homenaje captura la esencia y el diseño del legendario cronógrafo militar, desarrollado originalmente para la Fuerza Aérea del Ejército Chino a principio de los años 60. Este elegante cronógrafo mecánico mantiene vivo el espíritu de aquella pieza histórica.

Con una caja de acero inoxidable pulido que mide aproximadamente 38mm de diámetro, el Red Star ST1901 conserva las proporciones clásicas que caracterizaron a los relojes de aviador de mediados del siglo XX.

Su modesto tamaño refleja fielmente las dimensiones originales del reloj militar chino, ofreciendo una alternativa refrescante en un mercado dominado por relojes de dimensiones considerablemente mayores. Este tamaño contenido, combinado con un perfil de apenas 13mm de grosor, asegura una presencia elegante en muñecas de todos los tamaños y una comodidad excepcional durante su uso prolongado.

El cristal acrílico abombado, fiel al diseño original, añade calidez visual y profundidad a la esfera, creando sutiles distorsiones ópticas en los bordes que evocan inmediatamente la estética relojera de la época. Bajo este cristal, la esfera exhibe un diseño extraordinariamente equilibrado con un fondo blanco cremoso o champagne según la variante, sobre el cual destacan los subesferas del cronógrafo en posiciones 3 y 9, dedicados al segundero continuo y al contador de minutos de 30 minutos respectivamente.

Los índices aplicados dorados brillan elegantemente contra el fondo claro, mientras que las manecillas azuladas tratadas térmicamente proporcionan un contraste dramático que mejora significativamente la legibilidad. La combinación cromática de dorado, azul y el característico logotipo de estrella roja a las 12 en punto crea una paleta visual inmediatamente reconocible que rinde homenaje a la iconografía y simbolismo del diseño original.

El calibre de carga manual ST1901 está basado en el Venus 175, un movimiento suizo que llegó a China como parte de la transferencia tecnológica en los años 60. Este mecanismo de cronógrafo de levas, representa una pieza de historia relojera del país helvético, trasplantada a China para este modelo. La arquitectura tradicional de este movimiento permite apreciar, a través del fondo de cristal transparente, el hermoso ballet mecánico de las levas, muelles y ruedas mientras el cronógrafo está en funcionamiento, una característica particularmente valorada por los entusiastas de la relojería mecánica.

El Red Star ST1901 destaca especialmente como un tributo accesible a un importante capítulo de la historia relojera militar. El reloj original en el que se inspira fue desarrollado como parte del "Proyecto 304", una iniciativa gubernamental para equipar a los pilotos de la Fuerza Aérea china con cronógrafos de precisión fabricados nacionalmente.

Ahora es una pieza de colección, bien conocida por todos los amantes del sector e indudablemente con una fortaleza estética que, por el precio que tiene, hace que sea un chollo como pocos.