Este reloj rinde homenaje al Omega Speedmaster 1957, pero con un precio casi ridículo

Este reloj tiene el toque clásico de los Omega, pero a un precio mucho más bajo.

Pagani Design vende un reloj que recuerda a uno de los modelos más históricos, pero a precio de ganga.

Los relojes clásicos nunca han dejado de estar de moda, y eso que ya casi todo el mundo usa relojes inteligentes, pero incluso así, hay ciertas ocasiones y outfits que requieren de un toque retro o vintage.

Dicho esto, los relojes como los Rolex o los Omega suelen ser bastante caros, y no todo el mundo puede permitírselos, pero afortunadamente hay marcas que imitan su estética a un precio muchísimo más bajo, casi ridículo.

Una de ellas, quizás la principal, es Pagani Design, que sin ir más lejos tiene un reloj que recuerda fuertemente al Omega Speedmaster 1957, un gran clásico entre los clásicos.

Pagani Design PD-1766 Este reloj con mecanismo japonés Seiko y diseño premium sorprende sobre todo por su precio.

El Pagani Design PD-1766 es una clara reinterpretación del estilo atemporal del Omega, planteado como una opción muy atractiva para quienes buscan ese aire legendario sin necesidad de tener que pagar una fortuna. Este modelo se presenta como una excelente alternativa dentro del universo de los relojes homenaje, una categoría que sigue ganando popularidad entre aficionados y coleccionistas.

Por menos de 50 euros —disponible en AliExpress, pero con envío exprés— este reloj se convierte en una opción tentadora para quienes valoran la estética y el rendimiento sin comprometer el bolsillo. La plataforma ofrece envío mejorado gracias a su acuerdo de colaboración con Correos, que suele tardar menos de una semana, y además es la misma empresa la que gestionaría la devolución en caso de haberla.

Materiales de primera y mecanismo japonés

Uno de los puntos fuertes de este reloj es su cristal de zafiro, una característica poco habitual en este rango de precio. Incluye además tratamiento antirreflejos. La tapa trasera, atornillada, contribuye a una resistencia al agua de hasta 100 metros, algo sorprendente para un reloj de estas características.

El PD-1766 cuenta con una caja de acero inoxidable 316L, un material robusto y duradero que ofrece una buena resistencia al desgaste diario. Su diámetro de 40 mm lo convierte en un reloj versátil, apto para diferentes tamaños de muñeca sin perder el toque clásico. El acabado alterna superficies cepilladas con detalles pulidos que le otorgan un aspecto elegante y bien trabajado. El bisel, fijo y de aluminio negro, lleva grabada una escala taquimétrica que recuerda con fidelidad a la del Speedmaster original.

En el interior encontramos el movimiento japonés Seiko VK63, un calibre híbrido que combina la precisión del cuarzo con un sistema mecánico para las funciones de cronógrafo. Esto permite que la aguja del cronómetro se mueva de forma fluida, replicando la experiencia visual de un cronógrafo puramente mecánico, sin renunciar a la fiabilidad del cuarzo.

La esfera negra mate, sobria y funcional, presenta tres subesferas dispuestas a las 3, 6 y 9, destinadas al cronómetro de 60 minutos, el pequeño segundero y un contador de 24 horas. Las agujas tipo espada y los marcadores aplicados cuentan con recubrimiento de Super-LumiNova, garantizando una legibilidad óptima incluso en ambientes con poca iluminación.