Si vas a renovar lavadora, ¿mejor un 2x1? Esta es barata e incluye secadora

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Optimizar el espacio y el tiempo se ha convertido en la máxima prioridad de los hogares modernos. Hacer la colada ya no puede depender de si fuera llueve, hay humedad o de tener que llenar una estancia de la casa con tendedores que estorban el paso.

Gracias a la Bolero Wash&Dry, se resuelve el problema combinando dos electrodomésticos vitales en un mismo cuerpo. Pero su verdadero valor no es solo la comodidad, sino la avanzada ingeniería que esconde en su interior.

Equipada con un motor digital Inverter, esta maquina sustituye el rozamiento mecánico de las escobillas tradicionales por tecnología magnética. Las ventajas que te aporta son notables; una drástica reducción del ruido en tu casa, la garantía de durabilidad y una eficiencia energética que se ve reflejada en la factura a final de mes.

Olvídate del tendedero y del clima

En invierno la ropa tarda días en secar y coge olor a humedad; en verano, el sol directo se come los colores de las prendas. Poner un tendedero en mitad del salón es un incordio visual. Una lavadora-secadora te devuelve el control, sin mirar al cielo ni sacrificar metros cuadrados en casa.

Higiene molecular



Una de las mayores revoluciones de la gama Bolero es la inclusión de los ciclos de vapor. La microbiología médica advierte que los lavados cortos con agua templada no son suficientes para eliminar los ácaros, el polen o las bacterias que se adhieren a las sábanas y a la ropa diaria.

Este proceso no solo erradica el 99,9% de los patógenos y alérgenos de forma natural, sino que además reduce drásticamente las arrugas de las prendas.

¿Qué hace que sea diferente? Reduce el consumo energético manteniendo la misma eficacia de siempre. Dispone de hasta 16 programas, para cada momento y tejido, y ofrecerte lavados y secados perfectos, que podrás seleccionar en su display táctil.

Gracias a las funciones Spa Care y SteamMax, esteriliza la ropa mediante el vapor para liberarla de gérmenes y bacterias. El vapor penetra eficazmente en cada prenda para esterilizarla y eliminar cualquier olor.