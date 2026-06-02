¿Un ventilador inalámbrico? Es posible, está a la venta y no es tan caro como piensas

Luchar contra el calor se ha convertido en una costumbre con la llegada del verano. Refugiarte en casa supone la mejor arma para combatir el calor sofocante del exterior, pero hacerlo de forma óptima puede conllevar un gasto elevado en la factura de la luz.

¿Cuántas veces has querido poner el ventilador cerca de la mesa del jardín o al lado de la cama y no has podido porque el cable no llegaba? La genialidad del nuevo ventilador portable de Cecotec radica en una palabra: libertad.

Gracias a su batería integrada, este dispositivo rompe con la dictadura de los enchufes. No estas comprando un ventilador estático que se queda olvidado en una esquina del salón, estas invirtiendo en una brisa que te acompaña allá donde vayas.

Altura máxima, media o de escritorio

Tú decides a qué altura quieres tener el ventilador, además, es plegable por lo que permite un fácil almacenamiento dentro de casa para ahorrar espacio. Podrás regular su intensidad en función de las necesidades de cada momento con sus 12 velocidades y sus 2 modos de ventilación.

Programa el ventilador con su temporizador de hasta 8 horas. Cuenta con una pantalla LED para tener un control total de un simple vistazo. No es necesario que te levantes a manipular el ventilador desde su control táctil, cuenta con un mando a distancia imantado que te aporta un mayor confort estés donde estés.

Salud y bolsillo

La Escuela de Salud Pública de Harvard demostró que las olas de calor en interiores reducen la función cognitiva y la velocidad de respuesta mental en un 13%. El cerebro gasta tanta energía intentando enfriar el cuerpo que le cuesta más concentrarse.

Para que el cuerpo libere melatonina y caiga en una fase de sueño profundo, la temperatura corporal debe descender ligeramente. El aire en movimiento ayuda a la termorregulación del cuerpo por evaporación del sudor, permitiendo noches de descanso real y total.

La Organización Mundial de la Salud advierte que el uso excesivo de aires acondicionados reseca las vías respiratorias, los ojos y la garganta, facilitando resfriados en pleno verano y problemas de asma.

¿Qué pasa con la factura eléctrica? Poner el aire acondicionado todo el día en verano es prohibitivo debido al precio de la luz. Este ventilador consume una fracción ridícula de energía, y al cargarse por batería, puedes optimizar su uso sin miedo a la factura al final de mes.

Cecotec te ayuda a mantener tu cerebro concentrado mientras teletrabajas, a disfrutar de una cena de verano en la terraza sin morir en el intento o a conciliar un sueño profundo, sus límites los determinas tú.