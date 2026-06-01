Alexa, pon el café: este combo te permite tener café recién hecho cada mañana

Tener el café recién hecho nada más levantarte es un lujo al alcance de todos en la era de la 'smart home'.

Los amantes del café suelen entrar en una espiral que les lleva –nos lleva– a querer siempre mejorar: mejor café, mejor método para prepararlo y más calidad, en definitiva. Dicho esto, no siempre tenemos el tiempo necesario para prepararlo como es debido y toca optimizar, así que es mejor tenerlo listo nada más echar el pie abajo de la cama, y eso a día de hoy es posible.

Cafeteras que hacen esto hay muchas, pero ¿italianas? Si te gusta el café de esta clase de cafeteras, no quieres otra, pero claro, no hay forma de automatizar su funcionamiento en la vitrocerámica o la hornilla. Lo bueno es que hay una tercera vía: las cafeteras italianas eléctricas; sí, existen.

Lo bueno es que, si lo dejas todo preparado y el botón en ON, solo hace falta que le llegue la corriente para que eche a funcionar, y ahí es donde entra el otro elemento que te ayuda: un enchufe WiFi. Por menos de 10 euros puedes tener uno de calidad, programable y controlable incluso con Alexa.

Seguramente tienes ya claro por dónde voy: cafetera lista, ON y programada para que se encienda diez minutitos antes de levantarte, más que suficiente para que huela a café recién echo en cuanto suena el despertador, y eso es todo un lujo.

Lógicamente, depende del tipo de cafetera que vayas a comprar y de su capacidad, de lo que necesites, evidentemente, pero que es posible hacerlo, lo es.

Es una de las grandes utilidades de la llamada 'smart home', que poco a poco ha ido llegando a más casas en España, con enchufes o bombillas WiFi, pero también con robots aspiradores y televisores que son auténticos ordenadores ya.

Tienes mucho modelos de cafeteras y enchufes para elegir, decenas incluso en tiendas como Amazon, que tiene envío gratis a partir de 35 euros, y que incluso si tienes cuenta Prime te entrega tu compra en 24 horas o menos.