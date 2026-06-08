Una Roomba en casa y esto en el jardín: llegan los robots cortacésped, y no son caros

Tener una casa con jardín es el sueño de muchos, pero mantener el césped con ese denso, verde y mullido digno de un campo de golf puede convertirse en una segunda jornada laboral. La agronomía moderna respalda que para tener un césped sano, este debe cortarse de forma frecuente y milimétrica.

Un césped sano y bien cuidado produce un efecto microclima, las áreas verdes reducen la temperatura del suelo hasta 4ºC. Hacer esto de forma manual implica sacrificar tus mañanas de fin de semana empujando una maquina ruidosa bajo el sol. Por suerte, la tecnología ha llegado para rescatar tu tiempo libre, el robot cortacésped Conga Grasshopper 300 de Cecotec.

El robot sale de casa

Gracias a Cecotec podrás cortar tu césped a diario sin moverte. Creas un área de acción, programas el robot y disfrutas del servicio que facilita el robot. Despreocúpate del césped, el robot está programado para trabajar de lunes a domingo, dedicando varios días al borde y el resto a cortar todo el área del jardín.

Cuenta con un radio de hasta 300m², solo tendrás que marcar el área de acción con el cable perimetral de cien metros y disfrutar de la tranquilidad que aporta que el robot trabaje por ti. Tienes la capacidad para regular la altura del corte, con un ancho de este de 160mm, para que el césped siempre esté perfecto.

Ni la lluvia ni la pendiente

El robot cuenta con la tecnología 'Floating Cutting System', que le permite regular la altura de las hojas según las irregularidades del terreno. Además, el robot es capaz de superar pendientes de hasta el 27%.

¿Preocupado por la lluvia? Las precipitaciones no supondrán un problema, su diseño cuenta con protección IPX5 para que ni el agua ni la radiación del sol afecten su rendimiento. En caso de lluvia, el robot lo detecta vuelve a su base, reanudando el corte del césped cuando esté seco.

No te preocupes por el ruido, lejos quedará el estruendo de las máquinas cortacéspedes habituales que van por cable o gasolina. El Conga Grasshopper 300 es tan silencioso que puede trabajar de noche sin que nadie ni en la casa ni en el vecindario se entere.

La ciencia del 'mulching'

Las cortacéspedes tradicionales cortan el césped cuando ya está alto, recogiendo los restos en una bolsa que luego tienes que vaciar. El Conga Grasshopper 300 trabaja de forma continua, corta apenas unos milímetros cada día, y ese residuo milimétrico cae a la tierra y se descompone al instante.

El 'mulching' es un abono natural que nutre el suelo, retiene la humedad y hace que el césped crezca mucho más verde, denso y libre de malas hierbas. Para que se cumpla esta función, el césped debe estar tupido y sano, y para eso llegó la cortacésped de Cecotec.