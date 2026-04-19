Pasar calor es inútil: por menos de 200 euros venden un aire acondicionado que instalas en minutos
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
El calor ya está aquí, y aguantarlo no tiene por qué ser algo inevitable habiendo aires acondicionados portátiles.
Cuando llega el mes de abril, en muchísimas zonas de España el calor es ya importante, y este 2026 se presenta especialmente intenso, con el termómetro ya superando los 30º en zonas como el Valle del Guadalquivir, y seguramente vaya a más a medida que se acerca el verano. Soportar esto no es una opción, sobre todo si te preocupa tu salud y quieres dormir por las noches.
Dicho esto, muchas viviendas no tienen aire acondicionado tipo split, y si vives de alquiler tampoco puedes instalarlo por tu cuenta. La otra opción es un aire acondicionado portátil, y los hay bastante buenos sin tener que dejarse un riñón. Un buen modelo para el salón o el dormitorio no llega ni a 200 euros ahora mismo.
Cecotec ForceClima 7550 Style Connected
Este aire acondicionado de 7000 BTU es perfecto para enfriar rápidamente cualquier estancia, y además es totalmente portátil.189 euros en Cecotec
Es clave andarse rápido porque a medida que van subiendo las temperaturas, aumentan las ventas y acaban agotándose los más baratos, con problemas de stock en cuanto llegamos a mayo.
Son solo 189 euros, tiene ruedas y puedes llevártelo a donde quieras, también si te mudas o si vas de vacaciones porque cabe fácilmente en el maletero del coche.
Hasta 20 metros cuadrados fresquitos y a punto
Un aire acondicionado portátil como este resuelve bastante bien una necesidad muy concreta: enfriar la estancia en la que estás, moverlo si hace falta a otra habitación y tener el control del clima sin depender de una instalación permanente.
Este modelo es que combina un precio bajo con unas especificaciones más que suficientes para un uso doméstico normal. Tiene una capacidad de enfriamiento de 7000 BTU, equivalentes a 1750 frigorías, y está pensado para estancias de hasta 20 metros cuadrados, aunque en algunos comercios se recomienda especialmente para unos 14 metros cuadrados si quieres un rendimiento más desahogado.
Dicho de forma más simple, es un aparato muy adecuado para enfriar un dormitorio, una habitación de trabajo o un salón no demasiado grande. Además, cuenta con dos velocidades y cuatro modos de funcionamiento: ventilador, refrigeración, deshumidificación y modo noche, así que no se limita solo a echar aire frío, sino que también ayuda a adaptar mejor el ambiente según el momento del día.
Otro detalle que le da bastante valor es la conectividad. El ForceClima 7550 Style Connected se puede controlar por WiFi mediante su aplicación, pero también incluye mando a distancia y panel táctil con pantalla LED, así que tienes varias formas de manejarlo sin levantarte del sofá o de la cama.
Cuenta, como casi todos ya, con función de deshumidificación, que puede captar hasta 20 litros al día, algo útil no solo en verano, sino también en viviendas donde el ambiente se vuelve pesado o húmedo. A eso se suma un diseño compacto con ruedas multidireccionales de 360 grados y kit de ventana incluido, lo que facilita bastante moverlo e instalarlo sin demasiadas complicaciones.
No deja de ser un aire acondicionado portátil, con las limitaciones lógicas de este formato y un nivel sonoro en torno a 65 dB, pero dentro de su categoría ofrece una propuesta equilibrada y bastante práctica.
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